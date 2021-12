A rendőrök megtalálták a körzeti orvost, akitől állítólag az oltatlan súlyos covid-beteg oltási igazolása származik

A napokban beszámoltunk egy koronavírusos férfiről, aki azt hazudta a kassai kórházban, hogy két adaggal is be van oltva, ezt pedig igazolni is tudja. Amikor rosszabbodni kezdett az állapota, bevallotta, hogy hazudott, állítása szerint a covid-igazolványát egy doktornő hamisította. A rendőrség ellátogatott az orvoshoz, aki tagadja, hogy bármi törvényelleneset követett volna el.