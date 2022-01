A rendőrök tüzet észleltek egy naszvadi családi háznál, a tulajdonost és a gyerekeit sikerült kimenteni

Az ógyallai rendőrök Naszvadon, éjszakai járőrszolgálat közben arra lettek figyelmesek, hogy kigyulladt egy családi ház teteje.

Felébresztették az ingatlan gyanútlan lakóit, akik között gyerekek is voltak. Sikerült mindenkit biztonságba helyezniük, a szomszédokat is evakuálták és a fő gázcsapot is elzárták. A tűzoltók kiérkezéséig a helyszínen megtették az elsődleges óvintézkedéseket. Gyors beavatkozásuknak köszönhetően senki sem sérült meg, s egyúttal sikerült megőrizni a lakott házrészt is – közölte a rendőrség.

„A rendőrök gyanús sistergést is hallottak a helyszínen, feltételezték, hogy szivárog a gáz. Ezért elzárták a fő gázcsapot”

– ismertette a mentési munkálatok menetét a rendőrség.

A tüzet a kihívott tűzoltók ezt követően gyorsan eloltották, az anyagi kárt előzetesen 30 ezer euróra becsülik.

