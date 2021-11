Rendőrökkel mentek vissza a közegészségügyisek az intézkedések ellen lázadó fitneszközpontba, mindenki a saját igazát fújja

Az elmúlt napokban beszámoltunk egy nagytapolcsányi fitneszközpontról, amely a fekete besorolással járó szigorú intézkedések ellenére nem zárt be. A regionális közegészségügyi hivatal munkatársai kedden dolguk végezte nélkül távoztak, szerdán viszont rendőrökkel tértek vissza.

Illusztráció (Fotó: TASR/AP)

Martin Gajňák, a fitneszterem tulajdonosa szerint a közegészségügyisek és a rendőrök kb. egy órát tartózkodtak ott, jegyzőkönyvet írtak, felvették a nyilatkozatát. Miután a hivatal megkapja a tulaj részletes, írásos nyilatkozatát, az ügyben közigazgatási eljárást indítanak.

Gajňák szerint övék a legmodernebb fitneszterem egész Szlovákiában, betartanak minden előírást, rendszeresen takarítanak és fertőtlenítenek – csupán azt róhatják fel nekik, hogy nyitva tartanak, amikor zárva kellene lenniük. Mindezek ellenére a tulaj továbbra sem tervezi bezárni a konditermet. Amennyiben ez így marad, a regionális közegészségügyi hivatal újabb ellenőrzést hajt végre, ami újabb közigazgatási eljárás alapját képezheti majd. Az intézkedések ismételt megszegése esetében akár az eredeti bírság dupláját is kiszabhatják.

A higiénikusok fontosnak tartották, hogy személyesen találkozzanak a fitneszterem üzemeltetőjével, hogy elmagyarázzák neki az intézkedések szükségességét.

Gajňák a Covid-automatában lévő különbségekre mutatott rá, ugyanis míg a fekete besorolású járásokban a fitnesztermeknek be kell zárniuk, addig a sportolók végezhetnek edzéseket. A tulaj nem érti, hogy mi a különbség a sportedzés és a fitneszközpontban végzett edzések között. Szerinte a vállalkozása is a sportlétesítmények közé tartozik, így arra is érvényesnek kellene lennie az engedménynek. Továbbá rámutatott a Covid-automata olyan pontjaira, miszerint a fekete besorolású járásokban a beoltott személyek látogathatják a tömegrendezvényeket, de többek közt fitneszterembe már nem járhatnak.



(tvnoviny.sk/Čas.sk/para)