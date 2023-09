A rendőrség egy régebbi esetet is vizsgál, amely hasonlít a pozsonyi diáklány elrablásának ügyéhez

Hamran István országos rendőrfőkapitány hétfőn újabb részleteket közölt a Színművészeti Egyetem 22 éves hallgatója, Soňa ügyében, akit a gyanú szerint elrabolt és begyógyszerezett egy 54 éves mentős.

A rendőrség vezetősége meg van róla győződve, hogy az eset elkövetőjét fogták el. Hamran szerint rendkívül erősek a bizonyítékok, amiket a hatóság dokumentált. A rendőrég fontosnak tartja a bűnelkövetési módszert. „Nyugtalanító, hogy Pozsonyban ilyesmi történhet” – jegyezte meg Hamran.

Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az ügy felderítésében nemcsak a rendőrség vett részt. Köszönetet mondott a médiának, a bűnügyi-szakértői hivatalnak, a nyomozónőnek, illetve a rendőrség azon tagjainak, akik részt vettek az ügy felderítésében.

A folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva Hamran nem akart bővebb információkat elárulni. A rendőrfőnök szerint vizsgálják, hogy az elkövető egyedül volt-e, vagy volt tettestársa. Az is a nyomozás tárgyát képezi, hogy miért épp a fiatal nő volt az áldozat. A hatóság egy régebbi esetet is vizsgál, amely hasonlít a jelenlegihez.

Soňa szeptember 9-én, szombaton egy gálakoncert előkészítésén dolgozott, éjfél előtt pedig távozott a színházból. Vasárnap hajnali 3 és 4 óra között veszett nyoma, miután 3:40-kor leszállt az autóbuszról a ligetfalui Záporožská utcában, kb. 150 méterre az otthonától.

A fiatal nőt hétfőn reggel 6:30 körül találták meg Ligetfalun, az Antolská utcában lévő kórház közelében. Eszméletlen állapotban volt, az orvosok pedig nyugtatók nyomait állapították meg a szervezetében.

A kerületi bűnügyi osztály nyomozója hétfőn vette át a nyomozást, csütörtökön pedig őrizetbe vettek egy férfit, az 54 éves Ivo P.-t. Felkutatásában vélhetően közrejátszott az is, hogy egyes szemtanúk a fiatal nő háza közelében látták az autóját.

A hatóság csütörtökön kutatást tartott a mentőállomáson, ahol a férfi dolgozik. Kiderült, hogy az állomásról – nem először – nagyobb mennyiségű gyógyszer, konkrétabban diazepam, illetve ópiátok is eltűntek. Ezt használhatta az elkövető az elrabolt Soňa esetében is. Az ellopott gyógyszerből találtak a férfi szekrényében is.

Pénteken a pozsonyi Kolibán lévő szülői házába is elvitték a férfit. Az egyik verzió szerint itt tarthatta fogva a fiatal nőt. Szombaton nemi erőszakkal gyanúsították meg a férfit, amennyiben bűnösségét sikerül bizonyítani, 15 éves szabadságvesztésre ítélhetik. A bíróság elrendelte a vizsgálati fogságba helyezését.



