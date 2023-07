A rendőrség eljárást indított Martin Borguľa képviselő ellen

A rendőrség ismét eljárást indított Martin Borguľa parlamenti képviselő ellen. Ezt a közösségi oldalán erősítette meg.

Martin Borguľa (Fotó: TASR)

A parlamenti képviselő ellen indított eljárásról csütörtökön Hamran István országos rendőrfőkapitány tájékoztatott. Igaz, akkor még nem árulta el, kiről van szó.

„Ismét vádat emeltek ellenem egy ügyben, 2018 nyarának elejéről, amelyben sértettként szerepeltem, később pedig vádlottként. Az esetről többször is írt a sajtó. A rendőrségnek a mai napig nincs semmilyen új bizonyítéka, ezért nem értem, minek ez a felhajtás”

– közölte Borguľa.

Rámutatott: az ügy elévült, és a rendőrség a megfelelő ideig nem talált semmilyen bizonyítékot. Figyelmeztetett: a rendőrség kampányol, és befolyásolni akarja a választásokat.

Maroš Žilinka főügyész az év elején megszüntette a Martin Borguľa parlamenti képviselő ellen megvesztegetés gyanújával indított eljárást, valamint a különleges ügyész döntését, aki elutasította a gyanúsított eljárás megindítása miatt benyújtott panaszát. A főügyész indoklása szerint nem teljesültek az eljárás megindításának feltételei.

Borguľa akkor is és most is azt állítja, hogy politikai okokból indítottak ellene eljárást azzal a céllal, hogy megfélemlítsék őt, amikor arról szavaztak, hogy a parlament adja-e ki az igazságszolgáltatásnak Robert Fico (Smer-SD) parlamenti képviselőt. A képviselő azzal védekezett, hogy ő az ügy sértettje, és zsarolás áldozatául esett.

TASR