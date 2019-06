Rengeteg dunaszerdahelyi magyar akarhatja, hogy miniszter legyen a gyerekéből

Portálunk már több mint egy hónapja foglalkozott a kérdéssel, hogy a Dunaszerdahelyi járás iskoláiban a gyerekeket milyen nyelvű alapiskolába íratták a szüleik. Azóta alig változtak az adatok, de a tisztánlátás kedvéért szerepeljenek itt az elérhető, legpontosabb számok, amik szeptemberig azért még mindig változhatnak.

Szóval most úgy áll a helyzet, hogy a csallóközi település iskolaérett gyermekeinek csupán 59 százalékát íratják be magyar tannyelvű általános iskolába, 41 százalékát pedig szlovákba. Történik mindez Dunaszerdahelyen, ahol a legutolsó (2011-es) népszámlálás szerint a lakosság 74, 5 százaléka tartotta magát magyar nemzetiségűnek, (és magyar anyanyelvűnek még ennél is többen), szlovák nemzetiségűnek pedig mindössze 19,5 százaléknyian.

Ha 1991-es népszámlási adatoktól nézzük a helyzetet, azt látjuk, tízévenként 4-5 százalékponttal csökken a magukat magyarnak vallók aránya. Ha ez a tendencia nem változik, 2021-re is még mindig vagy 70 százalékos közösséget alkotnak a magyarok. Ennek ellenére sok - magát magyarnak tartó - szülő úgy gondolhatja, hogy - ahogy mondani szokás, - csak akkor lehet miniszter a gyerekből, ha a poronty az állam nyelvén okosodik a suliban. Sajnos, ezt a hozzáállást támasztja alá a következő adatsor:

A város két szlovák iskolája közül a Jilemnický utcaiba írattak be több gyereket, szeptemberben 98 elsős kezdi meg ott a tanévet, nyolc gyerek számára kértek halasztást a szülei. Az előző évekhez hasonlóan a következő tanévben is három első osztályt nyit az iskola, helyhiány miatt nem nyílhat négy. A Smetana ligeti (Smetanový háj) szlovák iskolában minden évben nő a beiratott elsősök száma. Idén 56 gyereket írattak be a szülők, néhányuk számára azonban halasztást kértek. Az iskola vezetése két osztály nyit. Az elsősök száma azonban még emelkedhet, mert több szülő is jelezte, hogy nyáron költöznek Dunaszerdahelyre vagy a környékre, úgyhogy még az a lehetőség is fennáll, hogy három osztályra való elsős lesz az iskolában.

A magyar iskolák közül a Szabó Gyula alapiskolába íratták be a legtöbb gyereket, 91 elsős kezdi meg ott a tanévet, három osztályt nyitnak. A Kodály Zoltán alapiskolába 40 gyereket írattak be, két első osztály nyitását tervezik, ha igény lesz rá, nulladik osztály is nyílik. A Vámbéry Ármin alapiskolában idén is három osztály nyílik, 78 elsőssel. A Szent János egyházi alapiskolában 15 elsőssel egy osztály nyílik szeptemberben. Itt is számolnak még létszámemelkedéssel, de nem szeretnék, ha az osztálylétszám túllépné a húszat.

TASR