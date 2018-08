Rengeteg a fulladásos haláleset Szlovákiában, gyakran az alkohol is közrejátszik

Június közepén egy 18 éves fiú fulladt meg az érsekújvári járásbeli Bánkeszin. Júliusban szintén egy 18 éves fiú vesztette életét, miután éjszaka fürödni ment barátaival a Ružiná víztározóba. Egy héttel később egy idős nő fulladt bele ugyanebbe a víztározóba, most pedig egy hatéves kisfiú holttestét húzták ki a Vágból Vághosszúfalunál (Dlhá nad Váhom).

Nagy veszély fenyegeti az embereket fürdőzéskor – főként, ha túlbecsülik képességeiket, vagy esetlegesen felelőtlenül viselkednek. A belügyminisztérium statisztikái szerint az elmúlt évtizedben csupán egyszer fordult elő, hogy száznál kevesebben fulladtak volna vízbe egy adott évben.

A fulladásos halálesetek száma olyan magas volt, hogy megközelítette a közúti balesetek során elhunytak számát.

Gyakran az alkohol jelenléte vezet a fulladáshoz – többnyire ez képezi a halálesetek harmadát.

Év Fulladásos halálesetek száma Alkohol befolyása alatt 2016 109 41 2015 122 42 2014 122 36 2013 147 48 2012 92 27 2011 124 45 2010 129 47 2009 120 48 2008 115 55



A szakértők szerint az ember úgy is meghalhat, ha a feje nincs a víz alatt. Ha a víz hőmérséklete hideg, az emberi szervezet pedig fel van hevülve, a hangszálai úgy görcsbe rándulhatnak, hogy elzárják a légutakat. Éppen ezért ajánlott fürdőzés előtt fokozatosan hozzászoktatni magunkat a vízhez.A statisztikák szerint leggyakrabban folyókban fulladnak meg emberek. Volt olyan év is, amikor medencében egy ember sem fulladt meg, viszont 2013-ban hat személyt is így érte a halál.

aktuality.sk/para