Rengeteg nemzetközi cég leállította oroszországi tevékenységét, vagy kivonult az országból – igazi nagyágyúk is vannak köztük

Az elmúlt napokban több tucatnyi nemzetközi vállalat jelentette be, hogy az Ukrajna ellen indított támadás miatt leállítja oroszországi tevékenységét. Mutatjuk, melyek ezek.

Az Apple nem forgalmazza tovább termékeit Oroszországban (Fotó: TASR/AP)

A brit HSBC bank korlátozni kezdte kapcsolatait több orosz bankkal, beleértve a második legnagyobb VTB-vel. A norvég Nordea pénzügyi csoport bejelentette, hogy leállítja azokkal a befektetői alapokkal történő üzletelést, amelyek orosz befolyásnak vannak kitéve.

Energetikai téren már hosszabb a lista. A francia TotalEnergies energetikai vállalat a továbbiakban nem nyújt tőkét az új oroszországi projektekre, a brit-holland Shell kilép minden, a Gazprommal közös üzletből, emellett fel akar hagyni az Északi Áramlat 2 gázvezeték finanszírozásával is. A brit BP lemond egyötödnyi részéről a legnagyobb orosz olajvállalatban, a Rosneftben. A norvég Equinor felhagy oroszországi befektetéseivel és 30 év után kilép az ottani közös vállalatokból. A dán Orsted a továbbiakban nem használ orosz szenet és biomasszát tüzelőanyagként az erőműiben, és noha továbbra is a Gazpromtól vásárolja a gázt, nem áll szándékában új szerződést kötni orosz vállalatokkal. Az amerikai ExxonMobil befejezi tevékenységét az orosz Sachalin szigetén, de az egész országból is kivonja alkalmazottait. Az olasz Eni el akarja adni részvényét a Blue Stream gázvezetékben. A brit Centrica, a legnagyobb brit energetikai vállalat, a British Gas tulajdonosa bejelentette, hogy felmondja szerződéseit az orosz partnerekkel a gázszállításról.

Filmvetítés terén sem kímélik az oroszokat, a Disney, a Warner Bros és a Sony Pictures Entertainment bejelentette, hogy nem mutatja be új filmjeit az orosz mozikban.

Az Apple leállította minden termékének forgalmazását Oroszországban, leállította az exportot az országba, illetve korlátozta az Apple Pay és más szolgáltatásait. A Microsoft nem fogja közölni az RT orosz állami tévé, valamint a Sputnik orosz hírcsatorna tartalmait és reklámait. A Dell Technologies megszakítja termékeinek forgalmazását Oroszországban és Ukrajnában.

A világ legnagyobb repülőgép-lízingtársasága, az AerCap Holdings felmondta az együttműködést az orosz légitársaságokkal. A Boeing vállalat megszakítja az orosz repülővállalatoknak nyújtott műszaki támogatását.

A világ legnagyobb logisztikai vállalatai, a United Parcel Service (UPS) és a FedEx leállítja csomagkihordását Oroszországban és Ukrajnában. A dán A.P. Moller-Maersk ideiglenesen megszakította teherhajói fuvarozását Oroszországgal. A német Deutsche post leállította a DHL vállalat Oroszországba történő csomagkézbesítését.

A svéd Sandvik acélművek is leállítja tevékenységét Oroszországban. A szintén svéd Ericsson telekommunikációs vállalat leállítja termékeinek szállítását Oroszországba, akárcsak a finn Nokia.

Számos autógyártó is felmondta az együttműködést Oroszországgal, köztük a Daimler Truck, a Volvo, a General Motors, a Mitsubishi Motors, a Reneult, a Harley-Davidson, a Ford Motor, a Jaguar Land Rover, az Aston Martin és a BMW is.

Emellett a gumiabroncsgyártó Nokian Tyres, a vegyszergyártó Kemira, az Adidas és Nike sportszergyártó, valamint az Electrolux háztartásigép-gyártó is vagy befejezte oroszországi tevékenységét, vagy leállította exportját.



(DenníkE)