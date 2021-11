Rengetegen nyertek kétszer a vakcinalottón, de olyanok is voltak, akik háromszor örülhettek – mutatjuk, kik ők

Több mint százezer szerencsés nyert az október utolsó hétvégéjén véget érő vakcinalottón, és bár sokan a legkisebb nyereménynek sem örülhettek, volt, aki egy kóddal háromszor is nyert.

A 12 héten át tartó nyereményjátékon 100-tól 501 ezer euróig terjedő összegeket lehetett hazavinni. Csakhogy a 100 és 1000 eurós nyereményeknél a nyerteseket nem abból az óriáshengerből húzták ki, amit a 100 ezres nyeremények sorsolásakor is láthattunk a hétvégi adásokban, így meg volt rá az esély, hogy egy személy akár többször is nyerjen. A gyakorlatban pedig meg is történt.

A tényre a TV Noviny egy olvasója hívta fel a figyelmet, aki érdekességből letöltötte a már jól ismert oldalról az összes nyertes adatát, és egy program segítségével összevetette, hány azonos találat szerepel benne. Összesen 1906 ilyen személyt talált, ebből pedig világossá vált, hogy 21 olyan személy volt, aki háromszor is nyert. Olyan személy nem volt, aki négy nyereményt vihetett haza.

Ők nyertek háromszor a vakcinalottón:

Az utolsó televíziós adás előtt a TV Noviny a pénzügyminisztériumhoz fordult azzal kapcsolatban, hogy kikérje azoknak a nyerteseknek a listáját, akik legtöbbször nyertek. A tárca azt a választ adta, hogy nem hoz nyilvánosságra semmilyen végső számokat, ugyanis azokat komplex módon szeretné közzétenni. Két héttel a nyereményjáték vége után azonban ez még nem történt meg.



