Repült a robbanóanyaggal megpakolt orosz drón, de az ukránok kütyüje "rászállt", és nem kegyelmezett  (VIDEÓ)

Az ukrán hadsereg tagadta szerdán, hogy elvesztette volna az ellenőrzést a Dnyeper bal partján lévő Krinki település hídfőállása fölött, ahogy azt egy nappal korábban Moszkva állította. "Dél-Ukrajna védelmi erői továbbra is tartják állásaikat, és jelentős veszteségeket okoznak az ellenségnek" - jelentette ki a közösségi médiában az ukrán hadsereg déli parancsnoksága.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden azt közölte, hogy orosz ellenőrzés alá került Krinki település a Dnyeper bal partján, Herszon megyében, ahol az ukrán hadsereg hídfőállás kiépítésével próbálkozott. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter pedig azt mondta, hogy Krinki visszavétele "pontot tett" a nyáron elkezdett ukrán ellentámadás végére.

Krinki falu Oleski és Nova Kahovka között, a Dnyeperbe ömlő Krinka folyó partján fekszik, és szigetek választják el a folyó fő medrétől. A folyó bal partja orosz ellenőrzés alatt áll, de Ukrajna ezen a részen többször is megpróbált partra szállni, és Krinkinél a hídfőállást kiszélesíteni.

Ukrainian drone destroyed a Russian drone which was carrying explosives AFu positions on the right bank of the Dnipro. pic.twitter.com/YtRPdhfJJF