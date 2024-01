Részeg volt a tanítónő az iskolában – a képviselők a polgármester ármánykodásáról beszélnek

Ittasan ment iskolába egy tanítónő, aki egyúttal a község kisiskolájának az igazgatója is. A polgármester egyelőre nem közölte, hogy megbünteti-e.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A tanítónő furcsa viselkedésére a szülők figyeltek fel múlt héten csütörtökön reggel, Červená Voda községben (Sabinovi járás). Állításuk szerint áradt belőle az alkoholszag, ezért rendőrt hívtak az iskolához. A tanítónő szervezetében kevesebb mint 1 ezrelék alkoholt állapítottak meg. Mivel ez nem számít bűncselekménynek, az ügyet az illetékes községi hivatalnak továbbították további elbírálásra – írja a TV Noviny.

A tanítónő, aki egyben az iskola igazgatója is, hétfőn rendesen munkába állt, a tanításon viszont mindössze egy diák jelent meg, ezért járványszünetet hirdetett. A tanítónő csupán két hete tanít az iskolában, a helyi képviselők pedig már korábban is figyelmeztették a polgármestert, hogy az előző munkahelyén is problémái voltak az alkohollal.

A községben lévő iskolát kb. hét diák látogatja, az igazgatónő egyszerre négy évfolyamot tanít egy osztályban. Rajta kívül egy kolléganője szokott még besegíteni.

A polgármester állítólag a következő iskolaévtől meg akarja szüntetni a kisosztályt, a helyi képviselők pedig erről csak azt követően szereztek tudomást, hogy az oktatásügyi minisztérium a beleegyezésük nélkül határozott a megszüntetésről. Ugyanakkor a képviselők és az oktatásügyi osztály ezzel nem ért egyet.

A képviselők és egyes szülők úgy vélik, hogy a polgármester szándékosan alkalmazta a problémás tanárnőt. Szerintük ezzel azt akarta elérni, hogy a szülők önszántukból kivegyék a gyerekeiket az iskolából. Most mindenki arra vár, hogy a polgármester miként bünteti meg a tanárnőt.



