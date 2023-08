Részegen furikázott a temetőben, több sírt is letarolt!

A rendőrség egy nem mindennapi helyzetet oldott csütörtök délután a pöstyéni járásbeli Veľké Kostoľanyban.

Az egyenruhásokat a temető egyik látogatója értesítette, aki szerint az egyik ott dolgozó munkás járművével lehajtott a járdáról, majd a sírok felé vette az irányt.



Helyszíni felvétel (fotó: rendőrség)

A hatóságok kiérkezésekor alkoholszondás vizsgálatnak vetettél alá a 37 éves férfit, ami pozitív eredménnyel zárult, a műszer 3,31 ezreléknyi alkoholt mutatott ki a leheletében.

A második fújásnál az eredmány 3,37 ezreléknyire kúszott fel.

A férfi több sírt is megrongált, továbbá a látogatókat is veszélybe sodorta, amely akár 1 éves börtönbűntetést is maga után vonhat.



