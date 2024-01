Részleteket árultak el az első japán űrszonda holdraszállásáról (VIDEÓ)

A holdra szállás japán idő szerint szombatra virradóra sikeresen megtörtént, létrejött a kommunikáció, de a szonda napelemei egyelőre nem termelnek áramot, amivel tölteni tudnák az akkumulátorait. Pedig ez nagyon fontos volna az adatok továbbításához.

- közölte Kuninaka Hitosi, az Űrkutatási és Aeronautikai Tudományos Intézet vezetője. Hitosi szerint lehetséges, hogy az akkumulátorok újra töltődni fognak, ha a napsugarak más szögből érik a napelemeket.

SLIM Moon landing: live broadcast Jan. 19, 2024 from 23:00 JST

A live broadcast during the moon landing operations for the Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) and press conference will be streamed live on theJAXA YouTube channel #SLIMlivehttps://t.co/QI2KU8peO2