Richard Kollár: Nem tudjuk, egyáltalán nem tudjuk, mi történik. Vagy mégis? Tisztában vagyunk az aktuális járványhelyzettel?

Nagyon sötét képet festett Richard Kollár matematikus a szlovákiai járványról az adatok megbízhatósága és elérhetősége szempontjából. Más elemzők szerint nem olyan rossz a helyzet, adatok vannak, még ha nem is annyira részletesek, mint amennyire jó lenne. Viszont az adatokból leszűrhető kép drámai.

Az adatok tekintetében nem áll túl jól Szlovákia, de nem olyan rossz a helyzet, mint ahogyan azt Richard Kollár matematikus lefestette kedden, a Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel való megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón, majd ezt megírta a Sme napilapnak kommentárban is. Kollár hosszan sorolta, hogy „mit nem tudunk”, és a megszólalását így fejezte be:

„Nem tudjuk, egyáltalán nem tudjuk, hogy mi történik.”

Adatok pátosz nélkül

Az Adatok pátosz nélkül (Dáta bez pátosu) polgári kezdeményezés és egyben tájékoztató weboldal legfontosabb céljának a COVID-adatok mindenki számára emészthető formában való tálalását tartja. Ivan Bošňák, a portál egyik létrehozója nem osztja Kollár teljes szkepticizmusát, ugyanakkor szerinte is vannak problémák a nyilvánosságra hozott számok pontosságával. „Kollár szavait nem akarom kommentálni, azonban azt el kell mondanom, hogy vannak adataink” – mondta a Paraméternek Bošňák. Azt elképzelhetőnek tartja, hogy az elméleti matematikus Kollár olyan adatokat szeretne kapni, olyanokkal akar dolgozni, amelyek jelenleg nem elérhetőek.

Bošňák szerint tudjuk, hányan fertőződtek meg, hányan vannak kórházban, hányan haltak meg.

„Lehet, hogy valaki pontos napi adatokat szeretne, de erre nincs feltétlenül szükség – magyarázta az elemző. – Tudjuk, mennyi tesztet végeztek el, mennyi lett pozitív, ezek releváns adatok.”

Azt ő is elismeri, hogy nem minden adatot tudnak lebontani járásokra, és vannak olyan adatok, amelyek cégekből vagy kórházakból érkeznek.

A helyzet stabil, de drámai

Az adatok alapján lefesthető kép szerinte nem jó. „A helyzet stabil, de drámai – véli az elemző. –

Már egy hónapja stabil a helyzet, ami azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy jó, inkább azt, hogy stabilan rossz. Nem romlik, viszont nem is javul.”

A helyzet szerinte sokkal jobb lehetne, amit az is mutat, hogy a környező országokban és Németországban is fokozatosan javult a helyzet az utóbbi hónapokban. „A környező országokban lassan, de folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma – mondta Bosnák. – Csehország kivétel, a csehek az külön eset, ők jelentik a kivételt, ott folyamatosan romlik a helyzet.”

A német lockdown

Több elemző is a lockdown szigorúbb betartatását kéri a kormánytól, kedden ezt javasolta Zuzana Čaputová köztársasági elnök is, mivel úgy vélik, hogy ez segíthet kimozdulni az egy helyben topogásból. Bošňák szerint is a lockdown szigorú betartása lenne a megoldás, legalábbis ezt mutatják szerint a németországi adatok. „Németországban a lockdown első hónapja alatt előbb a karácsony előtti 200-as szintről 150 körülire hozták le a 100 ezer főre vetített hét napos mozgóátlagot, ez volt január közepén – magyarázta Bosnák. – Az azóta eltelt hónapban sikerült 100 alá csökkenteniük az átlagot, és a legrosszabb szövetségi államban is 150 megbetegedés alatt tartanak 100 ezer főre számítva.”

Segíthet a szigorítás a határon

Bošňák úgy véli, hogy a szlovákiai helyzet javítását segíthetik a legutóbbi szigorítások. „Az utazások korlátozása, a határok ellenőrzése és a hazaérkezők izolációja, ezek azok az intézkedések, amelyeket csak most vezettünk be – magyarázta az elemző. – Nálunk nagy a mobilitás, nincs ellenőrzés az utakon, és azokat sem ellenőrzik, akiknek karanténban kellene lenniük.” Szerinte a fertőzések számának csökkentése csak akkor lehetséges, ha elkülönítik a fertőzötteket. „Nem mehetnek üzletbe sem. Állapodjunk meg abban, hogy mit akarunk, és azt tartassuk be. Máshol sokkal szigorúbbak az intézkedések és a betartásukat is jobban ellenőrzik” - véli Bošňák.

„Mi nem tudjuk, mi az a kontaktuskutatás”

A hazai kontaktuskutatás is összehasonlíthatatlan szerinte más országok gyakorlataival. „A regionális közegészségügyi hivatalok csinálják, ahogy tudják, kommunikálnak a fertőzöttekkel, próbálnak segíteni nekik, ha egy családban többen élnek, akkor be is hívják őket PCR-tesztelésre, de ez semmi ahhoz képest, ami Németországban működik – magyarázta az elemző. – Ott naponta hívják a fertőzötteket, SMS-ekre kell válaszolniuk, a tüneteikről kell tájékoztatást adni, kivel találkoztak, kit fertőzhettek meg stb. Nálunk kapnak egy SMS-t, amiben tájékoztatják őket arról, hogy meddig tart a karantén.”

A helyzet csak lassan fog javulni

Nem szabad gyors javulásra várni az elemző szerint. „Ha az új intézkedéseknek lesz is hatása, számok nagyon lassan fognak csökkenni, ne várja senki, hogy egyik hétről a másikra megoldódik a helyzet – mondta Bošňák. –

Húsvétig szenvedni fogunk, és sokáig nagyon magas lesz a fertőzöttek száma.”

