Richard Raši: A regionális szervezetek dönthetnek a fejlesztések finanszírozásáról

Az illetékes regionális szervezetek kezébe akarják adni regionális fejlesztések finanszírozásával kapcsolatos döntéshozatal jogát, és az ezzel járó felelősséget is átruháznák – ezt Richard Raši (Smer-SD) beruházásokért és digitalizálásért felelős miniszterelnök-helyettes mondta Pozsonyban, a regionális és helyi szintű fejlesztések finanszírozásával kapcsolatos szemináriumon, amelyen az OECD szakértői is részt vettek. A szakmai találkozón a források hatékony felhasználása is téma volt.