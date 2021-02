Richard Sulík: a lockdown-t már nem lehet tovább szigorítani, az orosz vakcinát csak akkor támogatná, ha legalább a szlovák hatóság rábólint – Interjú

Az SaS elnöke sokszor kaotikusnak, logikátlannak tartja saját kormánya járványügyi intézkedéseit, Igor Matovič miniszterelnök szerinte kettős mércével mér a koalícióban, egyes ötleteit, kijelentéseit pedig nevetségesnek tartja, mégis elfogadja. Nem tudja, csak reméli, hogy a koalíció kibírja a következő három évet. Pártját hazafinak tartja, de nem nacionalistának, és nem akar különbséget tenni a nemzetiség alapján. Richard Sulíkot, az SaS elnökét, miniszterelnök-helyettest és gazdasági minisztert kérdeztük.

Richard Sulík - Fotók: Cséfalvay Á. András

Az interjúból megtudhatják:

Lesz Szputnyik V Szlovákiában?

Hogyan értékeli a kormány járványügyi intézkedéseit?

Szigorítaná-e a lockdown feltételeit, vagy esetleg a nyitást fontolgatja?

Miért olyan rossz a viszonya a kormányfővel?

Szükségesnek látja-e a cserét az egészségügyi miniszter posztján?

Meddig bírja a koalíció, az SaS kilépne-e a kormányból?

Mit szól ahhoz, hogy a kormányfő a parlamenti választás eredménye alapján osztaná el az uniós újjáépítési alap forrásait?

Mikor számíthatnak a kárpótlási törvényre a járványintézkedések miatt nehéz helyzetbe került vállalkozók?

Nacionalista pártnak tartja az SaS-t?

Mi a véleménye a kettős állampolgárságról és a nemzetiségre vonatkozó két kérdésről a népszámláláson?

Ön szerint lesz Szputnyik V Szlovákiában?

Úgy gondolom, hogy lesz, úgy, hogy az egészségügyi miniszter rendkívüli engedélyt ad a felhasználására, mint egy kísérleti gyógyszernek.

Akkor miért volt szükség a múlt heti kormányülésre, ahol kormányhatározattal akarták felhatalmazni az egészségügyi minisztert?

Azért, mert a miniszterelnök azt szerette volna, hogy kollektív kormánydöntés szülessen a kérdésben, a kormány vállalja a felelősséget, ne egyedül a miniszter.

Ön mit gondol a Szputnyik V-ről? Korábban azt mondta, hogy akkor lehetne használni, ha az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) regisztrálná.

Igen, vagy ha a ŠUKL (Állami Gyógyszerfelügyeleti Intézet) szakvéleményben, állásfoglalásban mondaná ki, hogy a vakcina megfelelő. Szerintem ez lenne a helyes eljárás. A regisztráció egy hosszú és nehéz folyamat, nem biztos, hogy most megvalósítható. A másik módszer gyorsabb. A pozitív állásfoglalás azt jelenti, hogy a ŠUKL szakemberei áttanulmányozzák az összes rendelkezésre álló dokumentumot, kapcsolatba lépnek a gyártóval, vagyis szakemberek mondhatják ki, hogy a rendelkezésükre álló információk alapján rendben van-e a vakcina. Ezzel az eljárással mi is egyetértünk.

Igen, de a ŠUKL igazgatója a napokban azt mondta, hogy ők nem adhatnak ki semmilyen véleményt, mert nincs hozzá elég információjuk.

Akkor szerezzenek anyagokat.

És ha nem kapnak a gyártótól?

Akkor nem adnak ki állásfoglalást. De ez nem változtat semmit az álláspontunkon, amely szerint bármilyen vakcinát akkor lehet alkalmazni, ha regisztrálta az Európai Gyógyszerügynökség vagy legalább a hazai ŠUKL ad ki róla pozitív állásfoglalást.

Ebben az esetben tehát nem javasolják a Sputnyik V használatát. Hogyan értékeli Igor Matovičnak az orosz vakcina vizsgálatára vonatkozó mondatát, amely szerint „a Szputnyik V gyártója velünk biztosan nem fog ilyen játékot játszani”?

Egyáltalán nem tartom játéknak ezt a folyamatot, ez egy rendes eljárás. A továbbiakban azonban nincs okom kommentálni a miniszterelnök kijelentéseit.

Ő az ön főnöke a kormányban. Nem zavarja, hogy ilyen kijelentései vannak?

Ennek ellenére sem fogom kommentálni a kijelentéseit.

Ha nem lesz uniós engedélye a vakcinának, és a ŠUKL sem ad ki állásfoglalást, akkor nem is fogjuk megvenni, vagy esetleg megvesszük, és megvárjuk, amíg valahonnét megkapja az engedélyt?

Az egészségügyi miniszternek hatáskörében áll engedélyezni a vakcinát azoknak az embereknek, akik önként vállalják ezt. Én nem tudok erre kimerítő választ adni, mert nem ismerem a folyamatokat, ez az egészségügyi miniszter hatásköre, őt kell megkérdezni.

Veronika Remišová (Za ľudí) miniszterelnök-helyettes múlt héten azt mondta, hogy addig nem kellene raktárra sem megvásárolni a vakcinát, amíg engedéllyel nem rendelkezik. Ő attól tart, hogy ebben az esetben jönne az érzelmi zsarolás, akár a miniszterelnök részéről, aki mondhatja, hogy itt áll a raktáron a vakcina, és közben meg halnak az emberek. Erről mi a véleménye?

Szerintem már a behozatalkor szükség lenne a regisztrációra vagy a ŠUKL állásfoglalására. Ha ez nem lesz meg, az egészségügyi miniszternek akkor is lehetősége van a készítmény engedélyezésére saját hatáskörben. Ha vállalja ezért a felelősséget, akkor az ő döntése lesz.

Vannak információi arról, hogy az egészségügyi miniszter hogyan fogja kezelni ezt a kérdést?

Nincsenek.

A járvány mutatói tényleg nem a legjobbak jelenleg Szlovákiában…

A járványmutatók rendkívül rosszak, akár a halálozást, akár a kórházban kezeltek számát nézzük. Ez nagyon rossz bizonyítvány Szlovákiának.

Igen, de mit fog ezzel kezdeni a kormány? Készülnek új intézkedésekkel?

Elsősorban az egészségügyi miniszter feladata a javaslatok előkészítése, neki kell ezeket előterjeszteni a kormányban. Nem a kormány feladata a dokumentumok – intézkedések, határozatok – előkészítése, a kormány csak elfogadja azokat.

De az utóbbi időben azt láttuk, hogy maguk a dokumentumok is a kormány ülésén készülnek.

Ebben igaza van, de ez nem helyes. Én azt várom az egészségügyi minisztertől, hogy javaslatokkal jöjjön arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tegyünk. Ha az én személyes véleményemet kérdezi, akkor azt tudom mondani, hogy elsősorban a fertőzési gócokra kellene összpontosítanunk, másodsorban pedig a megelőzésre. Még abban az időszakban, mielőtt kritikusra fordulna a beteg állapota. Kell a teljes megelőzés is, az egészség megóvása például a D-vitamin szedésével, de ennél is fontosabb, hogy azok is kapjanak gyógyszereket, akik megfertőződtek, de még nincsenek tüneteik, vagy csak enyhe tüneteik vannak. Így megelőzhető lenne, hogy kórházba kerüljenek. Ez a típusú megelőzés ma még teljesen hiányzik.

Mit ért a járványgócok alatt? A miniszterelnök és az egészségügyi miniszter is folyamatosan azt kommunikálja, hogy egész Szlovákia fekete, egyáltalán nincs vagy nincs sok különbség a régiók között.

Az ország csak a COVID-automata szerint fekete, de a valóság más. Vannak régiók, ahol a fertőzöttek előfordulása százezer főre 100 alatt van, de vannak olyan járások is, ahol 500 felett. Ugyan kis ország vagyunk, de nagy regionális különbségek mutatkoznak a járvány terjedésében.

Nem lenne nagyobb értelme a már meglévő intézkedések szigorúbb betartását követelni, az ellenőrzést szigorítani?

Nem lehet bármilyen szintű szigort alkalmazni, bizonyos ponton az emberek már nem fogják tiszteletben tartani, betartani a szabályokat.

Nem hiszem, hogy Szlovákiában több embert tudnánk otthon tartani, mint ahányan ma is otthon vannak. Másrészt a lockdown már jó ideje életben van, és nem következett be javulás.

Valószínűleg más területekre kellene összpontosítanunk, olyanokra, amelyeket ma még elhanyagolunk. Például a már említett megelőző kezelésekre.

Egyes szakemberek szerint viszont az a legnagyobb problémája Szlovákiának, hogy nem ellenőrizzük az elfogadott intézkedések betartását. A lockdown szinte mindenhol működik a világban, csak nálunk nem.

Az üzletek, a vendéglők már mióta zárva vannak, tehát nem mondhatjuk, hogy nem működik. Arra van a rendőrség, hogy a szabályok betartását ellenőrizze.

De azt látjuk, hogy a rendőrség például a karantén betartását sem ellenőrzi, sokan nem is tartják be. Ausztriában a rendőrök mindenkit ellenőriznek, aki karanténban van, nálunk ilyen ellenőrzés miért nincs?

Igen, nálunk sajnos valóban nincs ilyen ellenőrzés, de ezeket a kérdéseket a belügyminiszternek kell feltenni.

Ilyen kérdésekről tárgyalnak a kormányban?

A kormányban konkrét határozatokról, rendeletekről tárgyalunk, amelyeket vagy elfogadunk, vagy nem. Nyílt vita ilyen kérdésekről legfeljebb csak a napirend egyéb pontjának keretében lehet, de úgy általában nem születik határozat.

Nem lehetne például azt is határozatban kimondani, hogy a rendőrség a karantén betartását köteles minden esetben ellenőrizni?

Ez megoldható lenne, de nem kell a kormánynak mindenről döntenie. Nem kell rendelkeznie arról, hogy reggel felkel a nap. Ilyen ellenőrző intézkedéseket, mint amilyenről beszéltünk, a belügyminiszter saját hatáskörben is elrendelhet.

Ön beszélt a napokban az úgynevezett e-karantén applikációról, amellyel távúton is ellenőrizhető lenne a karantén betartása. Ez miért nem működik még mindig, amikor az applikációt már tavaly tavasszal kifejlesztették?

Nem tudom, hogy miért nem működik, ez sem az én hatáskörömbe tartozik, senki nem foglalkozott vele.

Én azért vetettem fel, mert már nem tudtam nézni azt a tehetetlenséget, ami itt folyik.

Ezért javasoltam kollégáimnak a kormányban, hogy megvizsgálom, milyen lehetőségeink vannak ezen a téren. Szerdán szeretném erről tájékoztatni a kormányt.

És mit talált, milyen állapotban van az e-karantén?

Nem akarok részleteket elárulni, még dolgozunk rajta, először a kormányt akarom tájékoztatni, és nem a sajtón keresztül. (Az interjú hétfőn készült – szerk. megj.)

Mégis, hozzávetőlegesen, egy hét múlva már bevethető?

Biztosan nem, még a programozást is be kell fejezni, emellett több adminisztratív feladat is van, például kérni kell, hogy bekerüljön a letölthető applikációk közé. Még sok munka van vele.

Egy hónap?

Minimálisan, de lehet, hogy több. Előbb azonban a kormányt akarom tájékoztatni.

Ön tehát nem tervezi, nem fogja javasolni a lockdown szigorítását?

Nem igazán tudunk már mit szigorítani.

Mit tiltsunk meg? A munkába járást? Nem fejjük meg a teheneket? Ne süssünk kenyeret? Zárjuk be újra az iskolákat?

Az alsó tagozat kinyitott, és a fertőzöttek száma nem kezdett gyorsan emelkedni, ebből én azt a következtetést vonom le, hogy az iskolák megnyitása nem befolyásolja érdemben a járvány terjedését. El kellene gondolkodni azon, hogy a folyamatos tesztelés nem terjeszti-e jobban a vírust, mint ahogyan korlátozza. Az emberek kint állnak a fagyban, beszélgetnek, talán könnyebben megfertőződhetnek. Talán nem kellene ilyen masszívan, az egész országra kiterjedően tesztelni. Talán csak ott kellene tesztelni, ahol tényleg komoly a helyzet, a már gócpontokban.

A tesztelést a COVID-automata követeli meg, tehát ezt akarják inkább módosítani, enyhíteni?

Igen, ez egy lehetséges lépés.

A napokban megszólaltak a kisebb boltok képviselői, ők már szeretnének kinyitni. Ezt ön is szorgalmazta korábban. Most el tudja képzelni, hogy egyes boltok újra kinyissanak?

Ennek az esélye nagyon alacsony, de ezt a követelést helyesnek tartom. Miért vehetek virágot a Lidlben, amikor a virágboltoknak zárva kell tartaniuk. Ennek nem látom értelmét. Nem növelné a mobilitást sem, és talán a fertőzés tejedése is lassabb lehetne, ha a kisboltok kinyitnának. Egy kisboltban csak az eladóval találkozok, míg a szupermarketben egyszerre sok vásárló van. Sok esetben azt látom, hogy az elfogadott intézkedéseink nem logikusak.

Az emberek mobilitását más módon nem lehet csökkenteni?

De, például azzal, ha megszüntetnénk a nyugdíjasoknak az ingyen vonatozást. De azt nem lehet, mert az tabu.

Tavaly ön volt a kormányfő célkeresztjében, mint a járványelleni intézkedések egyik fő kerékkötője a koalícióban, most mintha felváltotta volna önt Veronika Remišová…

Csak a pontosítás kedvéért, én voltam a célkeresztben tavaly tavasszal, majd a viszonyunk kicsit rendeződött, és újra október közepétől, amikor tiltakoztam a vendéglők bezárása miatt, amit akkor teljesen értelmetlennek tartottam. Onnét egyre rosszabb lett a kapcsolatunk, és most is rendkívül rossz. De most Veronika Remišová kezd konkurálni nekem.

Ez elég szomorú képet fest a koalíción belüli viszonyokról. Nem tudják ezeket a problémákat megoldani, kezelni a kormányban vagy a koalíciós tanács ülésén?

Mi ezekről a problémákról beszélünk, de sokszor eredménytelenül. És van egy olyan megállapodásunk, hogy ha valamit megbeszéltünk a koalíciós tanács ülésén, az medializálható akkor is, ha negatív eredmény született, vagyis ha elutasította a tanács. A tanács több tagja is gyakran fordul a sajtóhoz vagy más módon hozza nyilvánosságra a meglátásait. Én úgy döntöttem, hogy a kormányfő nyilvános támadásait nem fogom kommentálni, és ehhez tartom is magam.

Így viszont úgy tűnik, hogy a miniszterelnök azt csinál, amit akar.

Ez nem csak úgy tűnik, hanem úgy is van.

Azt látjuk, hogy ön és Veronika Remišová is könnyen válik Igor Matovič célpontjává, gyakran kerül önökkel konfliktusba. Viszont az elmúlt 11 hónapban még sohasem volt konfliktusa a kormányfőnek Boris Kollárral vagy bárkivel a Sme rodinából. Pedig lett volna oka, lásd a Štefan Holý angliai utazgatását.

A miniszterelnök nem mér azonos mércével. Ezzel mindent elmondtam.

Ők megegyeztek, talán jobban megszokták egymást. De nem tudok beszámolni a másik két koalíciós párt viszonyáról, nem szólok bele az ő viszonyukba. Az SaS nevében azt tudom mondani, hogy azt a három minisztériumot akarjuk jól irányítani, amelyiket ránk bíztak. Ezt sokszor megnehezítik nekünk, nemcsak a korona, hanem a kormányban felmerülő konfliktusok is. De ez van, ezt kell megfelelően kezelni.

Kibírja ez a koalíció a még előtte álló három évet?

Remélem.

Önök nem fognak kilépni?

Nem, nem fogunk.

Nem tart attól, hogy elhagyják a parlamenti képviselői, ahogyan Miroslav Kollár már kilépett a Za ľudíból?

Nem, nem tartok ettől. A mi parlamenti frakciónk stabil, a képviselőink már évek óta a pártban vannak, egy összeszokott csapat. Mi az irányultságot tekintve eddig is nagyon egységes csapat voltunk, nincsenek különböző platformok, irányzatok.

Időről-időre arról is hallani lehet, hogy a miniszterelnök nem akarja folytatni a munkát, hajlandó lenne átadni a kormányfői posztot. Ez a koalíciós tanácson is elhangzott? Meg tudja ezt erősíteni?

Sok mindent hallani, az ilyen találgatásokat nem fogom kommentálni. Ez csak újabb problémákat okozna, és nem lenne semmilyen pozitív eredménye.

Lassan egy éve, hogy megalakult a kormány, várható valamilyen változás az összetételében? Egyre többen követelik a koalíció képviselői közül is például az egészségügyi miniszter cseréjét. Erről tud mondani konkrétabbat?

Az ilyen mérlegelések a koalíció belső ügyei közé tartoznak. Ezt a koalíción, a kormányon belül kell megbeszélni, vagy esetleg magánbeszélgetések témája, de nem a sajtóra tartozik.

Viszont az önök képviselője, Jana Bittó Cigániková nyilvánosan is beszélt arról, hogy az egészségügyi miniszter posztján szükség lenne cserére, vagyis Marek Krajčít le kellene váltani.

Igen, de nagy különbség van aközött, hogy ezt egy képviselő mondja, vagy egy koalíciós párt elnöke a pártja nevében. Én nem fogok hozzájárulni ahhoz, hogy az ilyen vita nyilvánosan folyjon, mert tudom, hogy annak nincs jó vége.

Cigániková sem egy egyszerű mezei képviselő, ő a parlament egészségügyi bizottságának az elnöke.

Igen, ennek ellenére én csak azt mondhatom, hogy a személyi kérdésekről a véleményemet csak a koalíciós tanács ülésén mondom el.

Cigániková bírja az ön bizalmát?

Igen, teljes mértékben. Teljesen megbízom benne.

Mivel Cigániková leváltására is érkezett javaslat, Richard Vašečka OĽaNO-s képviselő szerint le kellene őt cserélni a bizottsági elnöki posztról.

Vašečka úrnak el kellene jönnie a koalíciós tanács ülésére, ha ilyen ötlete van. De ezt a javaslatot ott biztosan megvétóznánk, ha mégis sor kerülne Cigániková leváltására, akkor azt a koalíciós szerződés durva megsértéseként értékelnénk.

Viszont az SaS-ben is akad probléma, másik ismert női politikusuk, Lucia Ďuriš Nicholsonová európai parlamenti képviselő néhány hete lépett ki a pártból. Mindez egy sajtótájékoztató miatt, amelyen felhívta a figyelmet arra, hogy egymilliárd euró uniós támogatás valószínűleg elveszett, nem fogjuk tudni kimeríteni. Ezt elfogadható indoknak tartja a kilépésre?

Én nem tartottam ezt olyan tragédiának, hogy emiatt kilépjen, kicsit túlzottnak érzem ezt a reakcióját.

A sajtótájékoztatójának a tartalmával egyetértett? Úgy is értelmezhető Nicholsonová a kilépése, hogy nem érezte a bizalmat az ön részéről.

Abban valószínűleg igaza volt, hogy fennáll a veszélye annak, hogy az uniós támogatást nem fogjuk tudni teljes egészében kihasználni. Nem érzem úgy, hogy nem álltam volna ki mellette.

Készül arra a kormány, hogy javítsa az uniós támogatás merítésének felgyorsítását?

Ez Veronika Remišová feladata, az ő hatásköre.

Az ön minisztériuma jól halad a felhasználással?

Mi már mindent felhasználtunk, ami az előző költségvetési ciklusból megmaradt, mert tavasszal úgynevezett antikorona-kölcsönt biztosítottunk mintegy 800 millió euró összértékben, ehhez adtunk mi 340 millió euró értékben egyfajta önrészt, biztosítékot. Ezzel kimerítettük a rendelkezésünkre álló összes uniós forrást. Vagyis a gazdasági minisztérium minden rendelkezésére álló uniós forrást felhasznált, ráadásul szerintem értelmes módon.

Most viszont érkezik az uniós újjáépítési alap, mintegy 6 milliárd euró, amelynek elosztásáról most folyik a vita. Igor Matovič a már korábban elkészült tervezetet úgy akarja módosítani, újraosztani az egyes minisztériumok között, hogy az megfeleljen a parlamenti választások eredményének. Ezt ön elfogadhatónak tartja?

Ezt az ötletet nevetségesnek tartom, de Igor Matovičnak és az OĽaNO-nak erős mandátuma van a parlamentben, és a kormányban a 16-ból 8 miniszter, vagyis nyolc voks az övé.

És ugyan az ötletet valóban nevetséges, mégis tiszteletben tartom. Nem azért politizálunk, hogy hajtsuk a pénzt, hanem azért, hogy megváltoztassuk a szabályokat.

Igen, de a szabályok megváltoztatása alatt biztosan ezt kell érteni? Hogy az uniós támogatást a minisztériumok között annak alapján osztják majd el, hogy az adott párt, aki a minisztert jelölhette, mennyi mandátumot szerzett?

Ezt rossz szabálynak tartom. Átgondolatlannak. De el kell fogadnom.

Ugyancsak pénzről, támogatásról szól az a törvénytervezet is, amit ön már előkészített, de a kormány többszöri kísérletre sem fogadta el. Ez azokat a cégeket kárpótolná, amelyek a kormány által elfogadott járványintézkedések miatt szenvedtek kárt. Mi akadályozza ennek a törvénynek az elfogadását?

Valóban, két kísérlet már mögöttünk van, most készítjük a harmadik változatot, bízom benne, hogy harmadszorra sikerül.

Mikor lehet belőle törvény, mikortól számíthatnak kárpótlásra a vállalatok?

Sietni fogunk, bízom benne, hogy heteken belül sor kerül rá.

Mekkora csomagra számíthatnak a vállalkozók?

Erről a tanácsadóm, Jana Kiššová tárgyal, ő tudna részleteket mondani, én nem akarok olyan részletekről beszélni, amelyek még menet közben változhatnak. Ez csak felesleges káoszt okozna. Nem akarok újabb félreértéseket okozni. Akkor hozzuk majd nyilvánosságra a részleteket, amikor már mindenben sikerült megegyezni.

Nagyságrendileg mekkora összegről beszélünk? 10 millió,100 millió euróról, vagy egymilliárdról lesz szó benne?

Ezt Eduard Heger pénzügyminiszter számolja. Én azt szeretném elérni, hogy ha jó kárpótlási szabályokban egyezünk meg, akkor mindegy legyen, hogy 50 vagy 100 millió euróba kerül a végrehajtás.

Koalíciós partnere, az OĽaNO képviselője, Gyimesi György gyakran vádolja az Sas-t azzal, hogy nacionalista, különösen Ivan Korčok külügyminisztert vagy Ivan Klust, az államtitkárát. Ez történt a kettős állampolgárság kérdése, és most a népszámlálás kapcsán is. Nacionalista párt az SaS?

Én is észrevettem, hogy Gyimesi úrnak problémája van velünk, de bevallom, hogy nem foglalkoztam ezzel. Ez Ivan Korčok, Martin Klus, Peter Osuský, vagy Ondrej Dostál területe a pártban, én ezzel nem foglalkoztam.

Ha Gyimesi képviselő úr szükségét érzi, hogy elmondja a véleményét, hát tegye, nekem nem éri meg, hogy nyilvánosan veszekedjek vele azon, hogy ő mit és hogyan gondol vagy mond.

A másik oldala ennek, hogy az SaS egy liberális párt. Mi nem vagyunk nacionalisták, mi hazafiak vagyunk. Mi Szlovákia érdekeit, és Szlovákia polgárainak érdekeit képviseljük. A polgárok érdekeit, mindegy, hogy milyen a nemzetiségük. Ezt fogjuk folytatni ezután is, még akkor is, ha Gyimesinek más a véleménye.

Mégis, megindokolná, hogy a kettős állampolgárság kapcsán miért nem akarják a 2010 előtti állapotokat visszaállítani?

Mi azzal egyetértünk, hogy a szlovák állampolgárok ne veszítsék el állampolgárságukat, ha felveszik egy másik ország állampolgárságát.

Igen, de ezt feltételekhez akarják kötni, például ottlakáshoz, az adott országban végzett munkához, tanuláshoz stb. Miért?

Valamilyen szabályoknak lenniük kell. Valóban, elismerem, hogy önhatalmúlag meghatároztunk bizonyos feltételeket annak érdekében, hogy értelmes kompromisszumra jussunk. De addig fogunk tárgyalni, amíg nem sikerül kompromisszumra jutni. Ennek a felelőse nálunk Ondrej Dostál.

A másik ügy a népszámlálás kérdése. Maradt az a lehetőség, hogy két nemzetiséget is meg lehet jelölni a népszámlálási íven. Itt az a probléma, hogy nem teljesen világos, hogy hogyan fogják összeszámolni a nemzeti kisebbségekhez tartozókat, mi erről a kormány álláspontja. Mindkettőt figyelembe veszik majd, vagy csak az elsőt? Önnek mi a véleménye?

Ebben a kérdésben még nincs egységes álláspontunk, sem a parlamenti frakcióban, sem a kormányban.

Én bevallom, nekem furcsa, ha valaki félig magyar és félig szlovák, természetesebbnek tartom az egy nemzetiséget. De ez csak az én személyes álláspontom, ha a frakcióban a kollégáim többségének más lesz a véleménye, akkor biztosan alkalmazkodom hozzá.

Szerintem az egy nemzetiség logikusabb, de ez tényleg csak az én véleményem, amely nem oszt, nem szoroz.

Viszont ha kettőt lehet jelölni, és ha ezt a kisebbségek számára kedvezően számoljuk, akkor nagyobb létszám jön ki. Tudnak majd kedvezni a nemzetiségeknek?

Értem a kérdést, de mint mondtam, én alkalmazkodom majd ahhoz, ahogyan azt a kollégáim a frakcióban dönteni fognak. Ez nem az a téma, ami miatt összedőlne a világ.

Lajos P. János