Rigó Konrád: „Bízom benne, hogy visszatér az a politika, amely egymás tiszteletét tartja szem előtt”

A Híd alelnöke a 4. helyet foglalja el a Kékek, Híd választási listáján. Kulturális államtitkár volt, de dolgozott a kreatív iparban és egyéb területeken is. Milyen megoldásokat kínál szerinte a Híd és a Kékek együttműködése, mi jelenti számára a vörös vonalat és mit tart az elmúlt időszak legfontosabb eredményének?

Képen (balról): Rigó Konrád, Horváth Miklós pénzügyminiszter, Beňo Sylvia, a Híd energetikai szakpolitikusa

2016-tól volt kulturális államtitkár, de már évekkel ezelőtt is kulturális, társadalmi körökben mozgott. Mi maradt meg önben leginkább ezekből a tapasztalatokból?

Az egyik legfontosabb dolog, hogy jól kirajzolódott, hogy Szlovákiában nemcsak a szlovákiai kultúra, hanem a szlovákiai magyar kultúra is nagyon rossz állapotban van a finanszírozás szempontjából. A nemzeti kisebbségek kultúrája kimondottan emiatt szenvedett. Ezzel kultúraszervezőként és az Ifjú Szivek pénzügyi igazgatójaként is szembesültem. Ezért volt hatalmas eredmény, hogy 2016-ban a Híd színeiben sikerült létrehozni a Kisebbségi Kulturális Alapot (KULTMINOR), amit korábban több szlovákiai magyar politikus is szorgalmazott.

A kultúra állapota és a finanszírozás kérdése volt az, ami a Hídba szólította?

Nem, a Híd alapgondolata szólított a pártba. Közép-Európában a mai napig nincs még egy olyan párt, amely a többség és a kisebbség közötti együttműködésre alapozza a politikát, ahol békében megférnek egymás mellett a konzervatív és a liberális gondolatok és egy olyan egész képet tudnak adni, amely az emberek számára egy békében, jólétben és biztonságban való élet ígéretét adhatja. Ezért örülök annak, hogy 2023 májusától a Híd ismét önálló pártként van jelen a politikai palettán.

Az önállóság szabad kezet is jelent azoknak a gondolatoknak a megvalósításában, ami a párt alapját jelképezi?

Igen, ez mindenképpen fontos. A Szövetségen belül eléggé egyértelműen ki akarták irtani ezeket a gondolatokat. Természetesen, azzal, hogy a Hidat kiszorították a Szövetségből, lehetetlenné tették, hogy a Szövetség egy olyan átfogó pártként tudjon működni, ami a lehető legtöbb választónak megoldást jelenthet. Úgy gondolom, hogy a Híd Kékekkel való szövetsége megnyugtató választ ad erre.

Hogyan jellemezné most a kulturális életet, szlovákiai magyarként mennyire vagyunk részei az országos kulturális vérkeringésnek?

Ez nagyon változó. A különböző kulturális területeken működő egységek más-más szinten integrálódtak az országos közegbe. A sikeres egyéneknek ez természetesen problémamentesen sikerült, viszont vannak olyanok, akik nem tudják megmutatni a művészetüket országos szinten. Egyrészt erre találtuk ki megoldásként a KULTMINOR-t, valamint az ARTMINOR-t, amely egy önálló nemzeti kisebbségi művészeti intézmény. Az ARTMINOR célja, hogy olyan bemutatkozási felületet adhassunk a hivatásos művészeknek Pozsonyban és Kassán, amely által becsatlakozhatnak nemcsak az országos, hanem a nemzetközi vérkeringésbe is. Szeretnénk létrehozni ezt az állami intézményt, amely kimondottan a művészetre – a kultúra legmagasabb szintjére figyel és igyekszik a művészeket támogatva bemutatni a képzőművészetet, a vizuális művészetet, a verbális művészetet, az audiovizuális művészetet. Sok minden sikerült a Híd kormányzása idején. Az említettek mellett még a pozsonyi Kunsthallet emelném ki.

Gombaszög 2023

Nagy lendülettel beszél a kultúráról, ez az, ami új energiával tölti fel?

Kultúra nélkül nincs élet, nem lennénk emberek. Természetesen ez az, ami feltölt. A nyári időszak nagyon sok jó lehetőséget kínál erre. Különböző kulturális fesztiválokon, falunapokon, zenei fesztiválokon belekóstolhatunk a helyi és a regionális kultúrába. Az év folyamán pedig természetesen a kulturális intézmények adják számunkra ezt a feltöltődési lehetőséget.

Pohoda 2023

Elindult a visszaszámlálás az előrehozott választásokig. Jut-e idő kultúrára pihenésre a nyáron?

Örülnék, ha az előttünk álló időszakban elegendő időt tudnék szakítani a családomra. Nem akarom elkövetni azt a hibát, hogy nem töltök elég időt velük. Szerintem mindenkinek ez a legfontosabb az életében, hogy a családjával legyen. Mindenkit ez tölt fel leginkább, de idén nyáron kampány van, egy Szlovákia számára nagyon fontos parlamenti választás kampánya. Így számomra is a kampány lesz az első helyen. Sokat kell beszélgetnünk az emberekkel arról, hogy miről is döntünk szeptember végén. Mi a tét. Miért fontos az, hogy Szlovákia az EU-ban és a NATO-ban maradjon? Miért fontos, hogy egy pártnak szakmailag megalapozott gazdasági programja legyen?

Indul a bicajos kampány

Az utóbbi időben a családját is támadás érte a politikai színtérről. Hogyan lehet ezen felülkerekedni?

Politikusként hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy sokkal többet el kell viselnünk, mint az embereknek az egymás közötti kommunikációban, de a család számomra, és úgy gondolom, hogy minden jóérzésű ember számára szent. Aki ezen a vörös vonalon átlép, ezzel az én szememben kiírja magát a közéletből. Ennek így kellene lennie Szlovákiában is. Most más időket élünk, de bízom benne, hogy visszatérnek azok a politikusok és az a politika, amely egymás tiszteletét tartja szem előtt. Ez az, amit mi a Kékekkel együtt nagyon fontosnak tartunk a kampányban. Például ezért nem állítottunk jelöltet a lista 150. helyén, hogy ezzel is véleményt nyilvánítsunk a populista politikusokról.

