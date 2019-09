A rimaszombati képviselő testület megszavazta a költségvetés negyedik módosítását

A költségvetési többlet a módosítás után 4000 euróról 80 euróra csökkent. A városi költségvetésben megállapított idei összbevétel mintegy 19,4 millió eurót tesz ki.

Miroslav Bielak, a városi hivatal gazdasági osztályának vezetője elmondta: az iskolák finanszírozása terén kellett módosításokat eszközölniük. A módosításokra az ún. ingyen ebédek bevezetése miatt is szükség volt.

Ezen a területen a város bevétele 255 000 eurót tesz ki, de ugyanekkora a kiadás is, tehát a költségvetésre végeredményben nincsen hatással. Bielak hozzátette: emelkedett a jövedelemadó is, a költségvetés-módosításhoz pedig az új fűnyíró traktor vásárlásával kapcsolatos tőkekiadás is hozzájárult.

TASR