Robbanás történt egy krími katonai repülőtéren

A tárca egyik első közleménye szerint a félsziget nyugati partvidékén fekvő szaki repülőteret nem érte tűzhatás, a balesetben senki sem sérült meg, a repülőgépekben sem esett kár. A krími egészségügyi minisztérium esti közleménye értelmében azonban a robbanások következtében egy polgári személy életét vesztette, hat ember pedig - köztük egy gyerek - megsérült.

Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója szerint partizán szabotőrök műve, de az orosz inkompetencia eredménye is lehet a robbanássorozat. Kijev elutasítja, hogy bármi köze lenne hozzá. A helyszín közelében készült felvételeken sűrű füstfelhőt látni. Podoljak szerint a megszállt területen élők tudatában vannak, hogy a megszállás hamarosan véget ér.

