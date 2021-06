Robbanás történt egy szerbiai lőszergyárban (videók)

A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint az első robbanás éjjel fél kettő körül történt a Sloboda gyár raktárában.

Az éjszakai műszakban dolgozókat azonnal kimenekítették, és a környéken élőket is biztonságos helyen szállásolták el.

Az RTS tudósítása szerint a robbanásokat még a reggeli órákban is hallani lehetett, az oltást pedig még mindig nem tudták megkezdeni, mert a tűzoltók szerint nem adottak a feltételek a biztonságos oltás megkezdéséhez.

