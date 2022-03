Robbanásokat hallottak a nyugat-ukrajnai Lvivben, bombáztak 17 kilométerre a lengyel határtól is!

Sajtójelentések szerint több rakéta csapódott be a városban. A robbanásokat Lengyelországban is hallani lehetett a dpa német hírügynökség - lengyel-ukrán határon található Przemyslben lévő - egyik tudósítója szerint.

A Telex a Reuters alapján arról ír, hogy a lvivi regionális katonai adminisztráció szerint nyolc rakétát lőttek ki az ukrajnai Nemzetközi Békefenntartó és Biztonsági Központra, melynek egyik gyakorlótere mindössze 17 kilométerre fekszik a lengyel határtól.

A Telex tudósítói számára a lvivi polgármester helyettese megerősítette, hogy ezt a javorivi kiképzőbázist lőtték.

Large Columns of Smoke can be seen rising from the direction of the Yavoriv Military Training Ground 25 miles to the Northwest of the Western Ukrainian city of Lviv which was reportedly hit by Russian Airstrikes a little bit ago. pic.twitter.com/nW4fQ0EiL8