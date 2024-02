Robbie Williams 50 éves

A brit énekes és dalszerző, Robbie Williams február 13-án töltötte be 50. életévét. Már a Take That zenekar tagjaként ért el nagy sikereket, amelyeket 1996 óta szóló karrierje során még megsokszorozta. Ezt bizonyítja 18 Brit Awards és négy alkalommal őt választották meg a legjobb brit férfi előadónak.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Robbie Williams, teljes nevén Robert Peter Williams, 1974. február 13-án született Stoke on Trentben, Peter és Janet Williams cgyermekeként, akik a Vörös Oroszlán nevű kocsmát vezették Burslemben. Katolikus iskolába járt, ahol több iskolai színdarabban is szerepelt.

Tizenhat éves volt, amikor 1990-ben csatlakozott a Take Thathez, amelyet 1990-ben alapított Nigel Martin-Smith menedzser. Robbie volt a legfiatalabb az öt tag közül. 1992 augusztusában adták ki első albumukat Take That And Party címmel. Robbie 1995 júliusában távozott az együttesből. 2005-ben bemutatták a Take That: For the Record című televíziós dokumentumfilmet a fiúbandáról. 2010 júliusában tért vissza a Take Thathez, de egy év után ismét távozott.

1997 szeptemberében adta ki első szólóalbumát Life Thru a Lens címmel. A slágerlista élén landolt, az Angels című dalból pedig sláger lett. Második albuma, az I've Been Expecting You 1998 októberében jelent meg, és szintén az első helyet érte el. Két dal, a Millenium és a She's The One a kislemezlista első helyére került. Sikert aratott az Escapology című albummal is, amely a slágerlitsa első volt, eladása meghaladta a hétmilliót.

Ez idáig tizenkét szólóstúdióalbuma jelent meg, a legutóbbi The Christmas Presentet 2019 novemberében dobták piacra. Ebből tizenegy a toplisták első helyére került. 2022 szeptemberében jelent meg a XXV. válogatás, amely szólókarrierjének 25 évét térképezi fel. Hat albuma van a legjobb 100-ban az Egyesült Királyságban.

Eddig harmincnégy dala szerepelt a TOP 40 kislemezlistán, ebből hét az első helyen.

A Let Me Entertain You Tour keretében Robbie Williams Pozsonyban adott koncertet 2015. április 18-án. 2018. június 14-én énekelt a labdarúgó-világbajnokság megnyitó ünnepségén a moszkvai Luzsnyiki Stadionban. 2006-ban bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mert a Close Encounters Tour során egyetlen nap alatt 1,6 millió jegyet adott el.

TASR/para