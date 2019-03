Robert Fico azt állítja, hogy az olasz hatóságok nem hallgatták le Antonino Vadalát

Az olasz biztonsági egységek 2012-ben nem hallgatták le Antonino Vadalát, ezért nem is rendelkeznek Vadala és Fico telefonbeszélgetésének átiratával. Mindezt Robert Fico jelentette ki a csütörtöki pozsonyi sajtótájékoztatóján.

Fico ezúttal is hangsúlyozta, hogy nem ismerte Vadalát és nem is telefonált vele. A médiától azt kéri, hogy ha van bizonyítékuk, hozzák nyilvánosságra. Fico továbbra is azt állítja, hogy nem létezik ilyen bizonyíték, a média ellen pedig lépéseket fontolgat, amennyiben nem hagyják abba a párt megbuktatására irányuló tevékenységüket.

„Olaszország, beleértve az összes egységet, 2012-ben nem rögzítette és nem hallgatta le Vadala távközlési szolgáltatóját, ezért nem is rendelkezik a szóban forgó hangfelvétellel a telefonbeszélgetésünkről. 2012-ben senkit nem hallgattak le Olaszország területén, ami azt jelenti, hogy nem létezhet átirat semmilyen beszélgetésről, mert semmilyen beszélgetés nem volt. Minden biztonsági egység kizárta, hogy 2012-ben lehallgathatták Vadalát. Hölgyeim és uraim, amennyiben van valamijük, azt mutassák fel"

– jelentette ki Fico.

Azt is megismételte, hogy a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyében való nyomozás során kizárták az olasz nyomot. A médiát is kritizálta, amely szerinte hazudik, és ha hibázik, nem kér bocsánatot. Bejelentette, hogy a Smer-SD „minden legális és jogos eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy a média abbahagyja a politizálást és a párt megbuktatásán való munkálkodást".

Fico ezen kívül negatívan értékeli, hogy a média szerinte azt a benyomást keltette a nyilvánosságban, miszerint az ő kormánya tehet az újságíró haláláról. A Sme napilapot pedig az államfőválasztás első fordulójának napján megjelent címlap miatt kritizálta, amelyen egy nem létező szavazólapot ábrázoltak, rajta pedig a Smer-SD által támogatott Maroš Šefčovičnak más volt a sorszáma, mint a valódi szavazólapon.

TASR