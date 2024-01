Robert Fico tárgyalt az amerikai kongresszus delegációjával, szó esett az U.S. Steelről és Ukrajnáról

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök szombaton tárgyalt az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának küldöttségével, amely egynapos szlovákiai látogatásra érkezett.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Beszéltek a kölcsönös kétoldalú együttműködés fontosságáról, és kitért az amerikai acélipari vállalat eladásának hatásaira is. A beszélgetés fő témái között szerepelt a jelenlegi ukrajnai helyzet is. Erről a TASR-t a Kormányhivatal sajtóosztálya tájékoztatta.

A kormányfő szerint magas szintűek Szlovákia és az USA kétoldalú kapcsolatai.

"Folytatni kívánjuk kölcsönös kapcsolatainkat. A védelem vagy a polgári atomenergia területén látunk teret. A gazdasági kapcsolatokat is támogatni kívánjuk"

– tette hozzá.

Az amerikai U.S Steel cég a napokban jelentette be, hogy külföldi partnernek kívánja eladni a kassai céget. Szlovákia is szorosan követi az amerikai tulajdonos lépéseit.

"Érdekeltek vagyunk a US Steel zökkenőmentes értékesítésében. Tekintettel a kassai fióktelep stratégiai fontosságára hazánk, valamint Ukrajna újjáépítése szempontjából, célszerű lenne, ha továbbra is egy megbízható nyugati cég tulajdona lenne"

– hangsúlyozta Fico.

A kormányfő a kongresszus képviselőivel Ukrajna folyamatos támogatásáról is beszélt. Szerinte fontos, hogy Ukrajnában mielőbb teljes, igazságos és tartós békét teremtsenek az ENSZ Alapokmányának alapelvei szerint, hogy egy virágzó, stabil és erős országgá válhasson, amely minden szükséges kritériumoknak megfelelően, az EU teljes jogú tagja legyen. Szlovákia ugyan nem ad katonai segítséget Ukrajnának, de továbbra is nagyszabású humanitárius segélyt nyújt, és konkrét lépéseket tesz például az ország aknamentesítésében – állítja a Kormányhivatal.

Fico biztosította a kongresszusi képviselők küldöttségét, hogy Szlovákia a NATO és az Európai Unió (EU) megbízható és felelős tagja.

"Ők a külpolitikánk pillérei, ezen semmi sem változik. Továbbra is konstruktív partnerek és szövetségesek maradunk, de Szlovákia nemzeti érdekeit szem előtt tartva"

– mondta.

A Szlovákiába látogató delegáció a demokrata és a republikánus pártok szenátoraiból és kongresszusaiból áll. A Kongresszus az Egyesült Államok törvényhozó testülete, két kamarából áll - a Képviselőházból és a Szenátusból.

