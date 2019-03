Robert Mistrík azt javasolja, a második körben is válasszák Zuzana Čaputovát

Most is az elsők között volt, aki gratulált Čaputovának, és arra buzdította az embereket, hogy menjenek el március 30-án is, és adják le ismét rá a voksukat.

Mistrík bízik abban, hogy jó elnök lenne. Čaputová eredményét Szlovákia nagy győzelmének tartja, és örül annak, hogy visszalépett a javára. "Együtt sikerült nagy győzelmet aratnunk. Ez jó jel a jövőre nézve. Bízom benne, hogy mérföldkőhöz érkezünk az európai parlamenti választások és a nagy választások (parlament) tekintetében is" - szögezte le.

Miután visszalépett, felajánlotta Čaputovának a billboardjait. "A demokratikus erők összefogásának mindig van értelme. Bízom benne, hogy Szlovákia nagy jövő áll" - húzta alá.

(TASR)