ROFÉ Naturale: A természetes gyógymódok tárháza a szlovákiai pácienseket is várja

Valódi odafigyelést és minden igényt kielégítő szolgáltatásokat kínál a győri ROFÉ Naturale Egészségközpont , amely a hatékony orvoslás mellett természetes gyógymódokon alapuló segítséget nyújt a legkülönfélébb betegségek és panaszok esetén. Manapság, ha az ember úgy dönt, hogy természetgyógyász segítségét kéri, gyakran ide-oda kell ingáznia, hogy megtalálja a problémához valóban értő szakembert. A Leier City Centerben található ROFÉ Naturale Egészségközpont a szlovákiaiak számára is könnyen elérhető.

A központban minden egy helyen megtalálható, így gyorsabban és egyszerűbben lehet megfelelő gyógymódot találni a páciens panaszára, miközben a szakemberek gyakran egymás munkáját segítve járnak a probléma végére. A központ többfajta természetes gyógymódot és terápiás kezelést kínál nemcsak az egészségünk, hanem szépségünk megőrzése érdekében is: a BEMER mágnesterápiától kezdve a fülakupunktúráig minden elterjedt módszert egy helyen találunk meg. A kezelések nyugodt és barátságos környezetben folynak képzett szakemberek vezetésével.

A természetes módszerek attól különlegesek, hogy állapotunk javítása közben nem terhelik le a szervezetünket. Ha sikeresen elérjük a test és lélek közti egyensúlyt, ellenállóbbá válunk a betegségekkel szemben, könnyebben legyűrjük a stressz negatív hatásait. A legtöbb kezelés ugyan rövid időn belül is hatékony, igazi eredményt azonban akkor érhetünk el, ha ezt életmódunkba is sikerül beépítenünk. Sokszor nem vesszük komolyan az első nyugtalanító tüneteket (alvászavar, gyenge immunrendszer), viszont érdemes időben szakemberhez fordulni, mielőtt még súlyosbodna a helyzet.

A tél közeledtével legyengülhet az immunrendszerünk, és egyre gyakoribbá válnak a meghűléses tünetek, a felső légúti betegségek. A hideg, nyirkos időjárás miatt erősödhetnek az ízületi, érrendszeri és vérnyomásproblémák is. A ROFÉ Naturale Egészségközpont szakemberei - akik munkájukat holisztikus szemléletben végzik -, ezekre mind természetes gyógymódot kínálnak, valamint segítenek a problémák megelőzésében is.

A természetgyógyászat nem korhoz kötött, így már gyerekkorban is számos esetben nyújthat segítséget. Ide tartoznak például a különféle élethelyzetek – válás, iskolai teljesítménykényszer, új közösségbe való beilleszkedés –, amelyek testi és lelki nehézségeket egyaránt okozhatnak. Ha gyerekünket hozzásegítjük a testi-lelki stabilitáshoz, egyúttal felkészítjük az élet kihívásaira is.

Egészségre ható szolgáltatásaik: homeopátiás orvosi tanácsadás, dietetika, talpreflexológia, gyógymasszázs, biorezonanciás állapotfelmérés, biorezonancia kezelés, fülakupunktúra, kranioszakrális terápia, BEMER mágnes- és fényterápia, harmonizáló Access Bars kezelés és ellazító tibeti hangtál terápia.

Bármilyen panasszal is fordulunk szakemberhez, érdemes biorezonanciális állapotfelmérést végezni, amely átfogó képet készít az egészségi állapotunkról. Az állapotfelmérő készülék, mely alkalmas az egész szervezet valamennyi fiziológiai rendszerének működési állapotát felmérni, gyermekeknél csupán 12 éves kortól alkalmazható. Az állapotfelmérést minden esetben orvos-természetgyógyászati konzultációval kötik egybe, amely során megtudjuk, pontosan milyen problémák terhelik a szervezetünket. Segítségével a panaszt még nem okozó kórok, vagy számos lappangó kór is időben feltárható.

Nyugat-Dunántúlon egyedüliként a ROFÉ Naturale Egészségközpontban található BEMER készülék klinikai változata. A központ mágnesterápiás kezelést javasol a magas vérnyomás, az ízületi panaszok, valamint az érszűkület súlyos következményeinek elkerülése érdekében. Emellett nem egy kutatás is igazolja, hogy a BEMER fényterápia segítségével a makacs bőrproblémák tünetei is enyhíthetők.

A központ homeopátiás orvosi tanácsadást is nyújt többek közt allergia, emésztési problémák és alvászavar esetében is. A kliensek kipróbálhatják a talpreflexológiát: a talpon számos olyan pont van, amely hozzárendelhető egy-egy szervhez – ezeket a pontokat stimulálva érnek el eredményt több betegség kezelésében. A központban hasonló elven működik a fülakupunktúra is.

Életmódváltozás vagy allergia esetén igénybe vehetjük a dietetikus szolgáltatást, amelynek köszönhetően személyre szabott étrendet állíttathatunk össze magunknak. Mozgásszervi panaszok esetén ugyancsak érdemes ellátogatnunk a ROFÉ Naturale központba.

A szépségápolást illetően természetes hatóanyagokkal és elektrokozmetikával fokozzák a bőr ellenálló-képességét az időjárással szemben. Emellett bőrünket akár rádiófrekvencia által is feszesíthetjük, sőt, különféle speciális masszázsok közül is választhatunk.

Orvos-esztétikai szolgáltatásaik között egyedülálló a svájci BINELLA Medical Beauty eszenciáiból egyéni igényekre összeállított egyedi receptúrával végzett bőrtápláló luxus arckezelések. A Deynique mágneses anti-tox kezelés 24 karátos aranygélből és vasoxid tartalmú agyagból származó tápanyagokkal gazdagítja bőrét. A francia Thalion termékcsalád 100%-ig természetes hatóanyagokat tartalmazó tisztító, feszesítő, bőrhalványító és bőrmegújulást elősegítő kezelései a tiszta és revitalizáló élmények világát nyújtják, ugyanis a bőr rendkívüli mértékben tolerálja és beépíti a tengeri algákból kivont hatékony és természetes összetevőket, melyek a szépség és a jó közérzet valóságos elixírjei.

A kínálat magáért beszél, hiszen még egy ilyen sokrétű és minőségi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi központot nehezen találnánk a régióban.

A természetes gyógymódok tárháza szeretettel várja a szlovákiai pácienseket is, hiszen az egészség értéke felbecsülhetetlen.

Bejelentkezés és időpontfoglalás az alábbi telefonszámokon: +36 96 769 196; +36 70 430 40 82 További elérhetőségek: Rofe Medical Kft. Wesselényi u. 6. 9024 Győr info@rofe.hu e-mail: www.rofe.hu web:

(PR-cikk)