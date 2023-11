A Rolling Stones észak-amerikai turnéra indul tavasszal új albumával

Észak-amerikai turnéra indul jövő tavasszal a Rolling Stones együttes a nagy sikert aratott legutóbbi, Hackney Diamonds című albumával - számolt be róla kedden a Rolling Stone magazin.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A 80 éves Mick Jagger, az egy évvel fiatalabb Keith Richardsszal és a 76 éves Ronnie Wooddal és a dobosként a néhai Charlie Watts helyére lépő Steve Jordannal április és július között összesen 16 koncertet ad Észak-Amerikában.

A Hackney Diamonds-turné április 28-án kezdődik a texasi Houstonban és június 17-én fejeződik be a kaliforniai Santa Clarában.A koncertkörúton a Rolling Stones honlapja szerint az új számok - köztük az Angry és a Mess It Up - mellől az olyan népszerű régi dalok, mint a Start Me Up, a Gimme Shelter és a Satisfaction sem hiányoznak majd.

A Rolling Stones utoljára 2022 nyarán turnézott a zenekar 60. évfordulójának megünneplésére. A Sixty Tour alatt Európában 14 koncertet adtak.

(MTI)