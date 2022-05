A rommá lőtt Mariupol utolsó védői közül ismét több százan adták meg magukat

A tábornok szerint az üzemből május 16. óta összesen 1730 fegyveres adta meg magát, köztük 80 sebesült. Elmondta, hogy aki kórházi ápolásra szorul, ezt a donyecki "népköztársaság" novoazovszki és donyecki egészségügyi intézményeiben megkapja.

Russia claims 1,730 Ukrainian soldiers from Azovstal taken prisoner since May 16.



This figure includes 80 wounded soldiers, Russia’s Defense Ministry said. The ministry also said that 771 soldiers from the Azovstal steel plant in Mariupol had surrendered in the last 24 hours.