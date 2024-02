"Ronald Reagan forog a sírjában, szégyelljék magukat!" Beszólt a lengyel miniszterelnök az amerikai képviselőknek

Mivel a Szenátus szerdán elutasította a kétpárti egyeztetés után előterjesztett, határőrizetről szóló törvényjavaslatot, amely egyben tartalmazta Ukrajna és Izrael katonai támogatásának finanszírozását is, a lengyel miniszterelnök írt egy bejegyzést az X-nek nevezett egykori Twitterre.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you.