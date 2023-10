A rossz időjárás miatt péntekre halasztották a Psyche kisbolygókutató űrszonda fellövését

A kitárt napvitorlákkal körülbelül teniszpályaméretű űrszondát a floridai Cape Carneval űrállomásról indítják útjára az Elon Musk tulajdonában álló SpaceX űripari vállalat rakétájával. A Mars és a Jupiter közötti fő aszteroidaövezetet vizsgáló eszköz indítását eredetileg 2022-re tervezték, de számítógépes problémák miatt el kellett halasztani a kilövést.

Breaking the news! Breaking the news! Our trip to a metal world, the #MissionToPsyche, is now slated to launch on Friday, Oct. 13



Don't be paranoid. It's not a Black Sabbath... it's because of weather conditions at @NASAKennedy. More info on the mission blog:… pic.twitter.com/Fs6iFcSPPL