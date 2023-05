Rossz viccnek tűnik a részeg horgász büntetése, aki leitatott egy hattyút és belerúgott egy pontyba

Az eszement horgász nemcsak a horgászszövetséget, de más intézményeket is feldühített országszerte.

Részlet a felvételből

Néhány hete keringett az interneten az a felvétel, melyet részeg horgászok készítettek. A rendőrség is megosztotta a Facebookon a videót, melyen látni, ahogy az egyik fickó a parton ülve odacsalogat egy hattyút, majd a nyakánál fogva felcibálja a parton, végül lefogja, míg társa sört önt a szájába. A videó másik részében az egyik horgász a kezében fog egy halat, majd egy sportriporter stílusában közvetíti, ahogy berúgja a vízbe.

A felvételek eljutottak a pozsonyi halőrség vezetőjéhez, Pavol Hošohoz is, aki közölte, ismeri a figurát, korábban ugyanis már többször is fegyelmi eljárás folyt ellene, most azonban a környezetvédelmi rendőrséghez fordultak az ügyével.

A rendőrség végül nem bűncselekményként, csupán szabálysértésként kezelte az ügyet - a törvényből kifolyólag. Mário Kern, a környezetvédelmi rendőri osztály igazgatója közölte, hogy a törvény szerint egy vadon élő állatot bántalmaznak, az szabálysértésnek számít, bűncselekmény viszont az, amikor ugyanez zárt környezetben történik.

Az ügyben ezután a járási környezetvédelmi hivatal és az állategészségügy határozott, és a döntésük szerint a férfit 650 eurós pénzbírsággal sújtották. Kérdés persze, hogy ez méltányos büntetésnek számít-e.

A Markíza információi szerint egyébként hajléktalanként tengődik.

(Markíza)