Rudolf Schuster irodát kapott 90. születésnapjára a kassai történelmi városházán

Rudolf Schuster, Kassa egykori polgármestere, volt köztársasági elnök csütörtökön irodát kapott ajándékba 90. születésnapja alkalmából a kassai történelmi városházán.

Fotó: TASR

A jubileum alkalmából gratulált neki Jaroslav Polaček, Kassa főpolgármestere, és kiemelte, Schuster nagyban hozzájárult az épület felújításához, és a város fejlesztéséhez.

Polaček hozzátette, reméli, hogy a jubiláns olyan tárgyakkal rendezi majd be ezt az irodát, amelyek az életét és a munkásságát mutatják be. Zdenko Trebuľa és František Knapík volt főpolgármester is gratulált Schusternek.

Az ünnepelt, a volt köztársasági elnök, a parlament egykori elnöke, volt nagykövet, utazó, író jól érezte magát az ünnepségen, humorra fűszerezett történeteket mesélt az életéről. Bevallotta, meghatódott, amikor átvette az ajándékokat és a kitüntetéseket.

„Nem szoktam hozzá az ilyesmihez. Jobban bírom, ha kritizálnak, még ha nem mindig tetszik is, de a harc hevében érzem, hogy teszek valamit. Most azonban, hogy betöltöttem a kilencvenet, már látszik, hogy nyugdíjas vagyok, de még mindig fiatalnak érzem magam"

– mondta mosolyogva az újságíróknak.

Elárulta továbbá, hogy a városi levéltárnak át fog adni olyan dokumentumokat, amelyek a hivatali ideje alatt történteket rögzítik.

„Gyűjtöm ezeket, semmit nem dobok ki, még azt sem, amit ellenem, rólam írtak, mindent megőriztem, ezek ugyanis fontos történelmi iratok"

– jelentette ki.

Schuster azt mondta, nem tervezi, hogy használni fogja a történelmi városházán kialakított irodáját.

„Érezték, milyen hideg van odabent? Nem ott fogok dolgozni, mert nem akarom, hogy miattam fűtsék azt az irodát. De nyáron talán majd hozok ide dolgokat, meglátjuk, mi lenne hasznos, ezt majd megbeszélem a főpolgármesterrel"

- mondta Schuster.

Az ünnepelt elárulta, jelenleg a dédunokáinak ír „polgármesteri történeteket" Kassa múltjáról.

„Ezek rövid történetek az életemből. Történetek arról, miért énekelt Luciano Pavarotti Kassán, hogyan találkoztam Bocatius Jánossal, mi volt a helyzet az ivóvízzel Kassán, mesék az eltűnt Malomárokról, az erdei parkról, a gyermekvasútról, arról, hogyan jött létre az legnagyobb állatkert. Úgy gondolom, fontos, hogy mindezt megőrizzük Kassa számára"

– tette hozzá.

Polaček a történelmi városházáról szóló könyv első, bőrkötéses kiadásával is megajándékozta az ünnepeltet.

„Azért döntöttünk úgy, hogy irodát alakítunk ki az elnök úrnak a történelmi városházán, mert ezt az épületet ő újíttatta fel. Lelke van ennek az élületnek, élet költözött bele. Nagyon örülök, hogy elfogadta az ajándékot, és vállalta, hogy olyan tárgyakkal rendezi be, amelyek közel állnak a szívéhez, és amelyeket a kassaiak is megcsodálhatnak"

– mondta a főpolgármester.

TASR