Rudy Giuliani fia elindul New York állam kormányzói posztjáért

Andrew Giuliani, New York város korábbi polgármesterének és Donald Trump volt elnök korábbi jogi képviselőjének, Rudy Giulianinak a fia hivatalosan is bejelentette, hogy republikánus jelöltként elindul New York állam kormányzói helyéért, amelyet politikai körökben demokrata párti "védőbástyának" tartanak.

Fotó: AP

"Született politikus vagyok, a politika a génjeimben van"

- nyilatkozta a konzervatív New York Post című lapnak Andrew Giuliani, aki azonban még sosem indult választott politikai pozícióért. A Twitteren pedig azt írta, hogy "Együtt újjáélesztjük New York-ot".

TOGETHER, WE WILL BRING BACK NEW YORK! Giuliani For Governor 2022#NYForGiuliani2022 pic.twitter.com/q537d7fNNw — Andrew H. Giuliani (@AndrewHGiuliani) May 18, 2021

A 35 éves ifjabb Giuliani a Fehér Ház munkatársa volt Donald Trump korábbi elnök négyéves hivatali ideje alatt. 2017-ben a Fehér Ház közkapcsolati hivatalának igazgató-helyetteseként dolgozott, majd 2019-ben az elnök munkatársa lett. A Fehér Házban töltött utolsó esztendejében a koronavírus-járvány miatt életre hívott program munkájában vett részt.

Lee Zeldin New York-i Republikánus kongresszusi képviselő és ügyvéd már korábban bejelentette, hogy ringbe száll a kormányzói posztért, és számos helyi republikánus párti vezető őt támogatja. Amennyiben azonban mégis Andrew Giuliani nyerné meg a kormányzói jelöltségért rendezendő republikánus előválasztást, Andrew Cuomo hivatalban lévő demokrata jelölttel találhatja szemben magát, aki 2011 óta tölti be New York állam kormányzói tisztségét.

A 63 éves Andrew Cuomo harmadik kormányzói mandátuma 2022 végén jár le, de a politikust nemrég erősen meggyengítettek a sorozatos botrányok.

Többek között megvádolták azzal, hogy számos munkatársnőjét szexuálisan zaklatta, eltitkolta a járvány miatt az idősotthonokban elhunytak tényleges számát, és a járványról szóló könyvét más szerzőkkel íratta meg. Cuomo a 2020-ban megjelent kötetért szokatlanul magas, 3,1 millió dolláros szerzői előleget kapott, és 2022-ben további 2 millió dollárt kap még a New York-i lapok szerint.

Mindezen okok miatt az idén számos demokrata párti politikus szólította fel lemondásra Cuomót, aki valamennyi, ellene irányuló vádat visszautasított. Ugyanakkor egyelőre még nem jelentette be hivatalosan, hogy elindul-e negyedik kormányzói mandátumért.

Andrew Giuliani jelöltségének bejelentésére éppen akkor került sor, amikor édesapja a szövetségi igazságszolgáltatás célkeresztjébe került.

Rudy Giuliani manhattani házában és irodáiban áprilisban házkutatást tartottak a korábbi ukrajnai tevékenységének vizsgálatával kapcsolatban.

Mind Rudy Giuliani, mind a fia, Andrew, politikai célzatú lejárató műveletnek nevezte a nyomozást.

New York államban 1994 óta nem nyert republikánus jelölt. Akkor a magyar származására büszke republikánus, George Pataki győzött a jelenlegi kormányzó édesapja, Mario Cuomo akkori kormányzóval szemben. George Patakit kétszer is újraválasztották, és 2006-ig maradt hivatalban.

Andrew Giuliani megerősítette, hogy már egyeztetett Patakival az indulásáról a kormányzói posztért.

MTI