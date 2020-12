Rusko mehet a sittre, nem hitték el egy szavát se

A Legfelsőbb Bíróság nem hitte el Pavol Rusko verzióját arról, miért nem tudott meg jelenni a váltóhamisítási per fellebbviteli tárgyalásán kedden. Eddig elektronikus karkötőt viselve viszonylagos szabadságot élvezett, most azonban vizsgálati fogságba helyezik.

Pavol Rusko (Fotó: TASR)

Ján Šanta ügyész még a tárgyalás előtt megerősítette, hogy napokkal ezelőtt javaslatot tett erre, mivel operatív információik voltak arról, hogy Rusko arra készül, megszökik Szlovákiából. Állítólag Maliba tervezett menni, ahol volt volt SIS-es, Ľuboš Kosík is tartózkodik.

Šanta szerint a rendőrség kiderítette, hogy Rusko Ibrahim Maigával találkozgat, aki mali kapcsolatokkal rendelkezik. Miután jelezte, hogy nem tud részt venni a tárgyaláson, kedden őrizetbe vették.

Rusko bekötött szemekkel érkezett a tárgyalásra, és hangoztatta, hogy súlyos sérüléseket szenvedett, mikor hétfőn, futás közben egy ismeretlen személy valamilyen maró anyaggal arcon öntötte.

Rusko már 2019 novemberében is bepróbálkozott egy egészségügyi probléma hirtelen bejelentésével. Akkoriban a Specializált Büntetőbíróságnak jelezte, hogy a gerincproblémái miatt nem tud részt venni a tárgyaláson, az erről szóló igazolást viszont egy rossz hírű, álhíreket terjesztő orvos, Peter Lipták állította ki számára.

Šanta már akkor sem hitt Ruskónak, de a bíróság végül elnapolta a tárgyalást. A Legfelsőbb Bíróság kedden és szerdán tervezte tárgyalni a váltóhamisítási per első fokú ítéletét, mely szerint Rusko és Marian Kočner is 19 fegyházbüntetést kapott.

Rusko visszautasította azokat a vádakat, miszerint nem működött együtt az orvosokkal. Az orvosi jelentésben ugyanis ez áll, miután az állítólagos megtámadása után távozott a kórházból.

A Denník N szerint azzal érvelt, hogy az orvos valamilyen műszerrel akarta megvizsgálni a szemét, ő viszont nem tudta arra fordítani és kinyitni, ahogy kellett volna, mert annyira fájt neki.

Ügyvédje, Marek Para is megerősítette, hogy Pavol Rusko nem lát. A munkaképtelenségéről szóló igazolást most is Lipták állította ki számára.

Šanta azzal is érvelt, hogy sehol az orvosi jelentésekben nem talált utalást arra vonatkozóan, hogy amiatt nem vehetne részt a tárgyaláson.

A bíró végül ezúttal éppen arra hivatkozva rendelte el a vizsgálati fogságát, mert ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy megszökne.

