Russell Crowe thrillerével és Rod Lurie háborús filmjével nyitnak az amerikai mozik

Russell Crowe Unhinged című pszichológia thrillere és Rod Lurie The Outpost című afganisztáni háborús filmje az első filmek között lesz, amelyeket a nyáron újra kinyitó észak-amerikai mozikban láthatnak majd a nézők.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

A két Oscarra jelölt A manipulátor rendezőjének, Lurie-nak az új filmjét, amelyben Scott Eastwood, Caleb Landry Jones és Orlando Bloom is szerepel, július 2-tól játsszák 500 moziban - jelentették be a hétvégén hozzáfűzve, hogy a film debütálását a moziba visszatérő nézők számára különleges eseménnyé változtatják, mivel a vetítés előtt a forgatással és a szereplőkkel is megismerkedhetnek a nézők.

A The Outpost egy Afganisztánban szolgáló amerikai katonai egység küzdelmét mutatja be a túlerőben lévő talibán harcosokkal szemben.

A Russell Crowe főszereplésével készült Unhinged forgalmazása egy nappal korábban, július 1-jén kezdődik az amerikai mozikban. A filmben Crowe egy közúti összezördülés után egy elvált, egyedülálló anya után ered, hogy megleckéztesse.

Amerika két legnagyobb mozilánca, a Cinemark és az ANC már jelezte, hogy reményei szerint júliustól újra kinyitja kapuit. Ám miközben néhány amerikai államban, köztük Georgiában és Texasban már engedélyezték, hogy a kötelező távolságtartással és csökkentett nézőszámmal elkezdődhessenek a vetítések, egyelőre nem világos, hogy mikor nyílhatnak meg az olyan nagyvárosok, mint Los Angeles és New York mozijai.

A Rod Lurie filmjéhez hasonló, viszonylag kevesebb mozinézőt megszólító filmek ugyan egyelőre jól járhatnak az elemzők szerint a mozis forgalmazással, de a legtöbb mozis azért inkább akkor akar kinyitni, ha olyan igazi kasszasikernek ígérkező filmet vetíthetnek majd, mint Christopher Nolan Tenet című produkciója. A sci-fit a Warner Bros. a tervek szerint július 17-től forgalmazza.

A Variety.com értesülése szerint a nagy hollywoodi stúdiók új bemutatói közül a Mulan július 24-én, a Spongyabob: Spongya szökésben augusztus 7-én, az Antebellum: A kiválasztott augusztus 21-én, Paul W. S. Anderson Milla Jovovich-csal forgatott Monster Hunter című fantáziafilmje szeptember 4-én, a Kampókéz című horror pedig szeptember 25-én kerülhet a mozikba.

(MTI)