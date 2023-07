Saját embereit tömi állami pénzzel az OĽaNO

Miroslav Kadúc, aki 2016-ig a párt parlamenti képviselője is volt, most jogi szolgáltatást nyújt, képviselői asszisztens és az OĽaNO-s Ján Marosz vezetése alatt az ügyvédi irodája a Szlovák Földalaptól is kapott megrendelést. Más közeli személyek, volt képviselők kapcsán is ilyen lezser szabályokat követnek.

Fotó: TASR

A KADUC & PARTNERS 2022-ben 42,7 ezer euróért nyújtott jogi tanácsokat az OĽaNO-nak, egy évvel korábban négy ezerrel kevesebbért, Kadúc emellett decembertől Eva Horváthová (OĽaNO) képviselői asszisztense a parlamentben, amiért 3 ezer eurós fizetést kap.

Cége 2022 októberében kötött szerződést a Szlovák Földalappal, melynek keretében mostanáig 250 ezer euróért nyújtott szolgáltatásokat. A Földalapot akkor Ján Marosz vezette, aki pedig 2020-ig volt az OĽaNO képviselője, és szeptemberben ismét indul a listájukon. Kadúc cégét közbeszerzés nélkül választotta ki, de a törvény nem írja elő jogi szolgáltatások területén a közbeszerzési kötelezettséget. Marosz viszont azt megelőzően két másik irodával is felmondta a szerződést.

Marosz a SME-nek azt mondta, hogy nem tudott róla, hogy Kadúc jogi szolgáltatásokat nyújt OĽaNO képviselőknek, és ha tudott volna eről, akkor valószínűleg nem köt szerződést vele.

Az OĽaNO tavaly egy másik cégnek is fizetett jogi szolgáltatásokat, ez pedig a Martin Toman vezette Toman Consulting. Toman az OĽaNO jogi törvényalkotó csapatának vezetője, Kadúc pedig az egyik tagja. Toman 2020-ig Veronika Remišová asszisztense volt, azután szimbolikus egy euróért Mária Šofrankónak (OĽaNO), végül pedig bekerült a Szlovák Földalap tanácsába.

A párt egyébként megengedheti magának, hogy ügyvédi irodát foglalkoztasson a törvényalkotási folyamatban, hiszen a legutóbbi választásokért az állam több mint 20 millió eurót fizetett ki nekik. Az állam az ezzel való gazdálkodást nem ellenőrzi olyan szigorúan, mint az állami cégek esetében. A pártoknál évente egy jelentés kell leadni, melyben feltüntetik a beszállítókat, amelyek 25 ezer eurónál magasabb értékben dolgoztak a pártnak. A SME közölte, hogy a legutóbbi éves jelentésükből kiderül, hogy sok olyan beszállítót alkalmaznak, akik valamilyen módon kövez állnak a párthoz. Kerületi elnökökről, képviselői asszisztensekről vagy volt képviselőkről van szó.

A portál említi például a Jilekproduction nevű céget, amely tavaly 36 ezer euró értékben nyújtott esküvői fotó-videó-zeneszolgáltatást, és ugyanilyen értékben dolgozott az OĽaNO-nak is. A cég tulajdonosa Rastislav Jílek, aki 2020-ban a párt képviselője lett egy időre, míg nem cserélte le őt Martin Fecko. Jílek azonban most is indul a választásokon.

A párt sajtóosztálya ezzel kapcsolatban kitérő választ adott. Matúš Bystriansky szóvivő cége, a CAMPAIGNS ugyanakkor tavaly szintén 46 ezer eurót kapott a pártnak nyújtott szolgáltatásaiért.

Az OĽaNO aktuális választási listájának harmadik helyezettje egy bizonyos Rastislav Krátky, akinek cége, a StraFin számára 31,6 ezer eurót fizettek tavaly, Krátky emellett állami cégek felügyelő bizottságaiban is helyet kapott, amivel tavaly 15 ezer eurót keresett.

Ugyancsak a párt beszállítója az Anavia nevű vállalkozás, melyet egy bizonyos Anežka Hrdá vezet, aki 2020-ig Jozef Viskupič parlamenti asszisztense volt, majd Ján Mičovský (korábban OĽaNO) földművelésügyi miniszter szóvivője lett, végül pedig Samuel Vlčan miniszter kabinetfőnöke. Cégének tavaly 27 ezer eurót fizetett az OĽaNO.

Ivan Kotúček Peter Kremský, az OĽaNO parlamenti képviselőjének asszisztense, amivel havi 1200 eurót keres. Emellett az OĽaNO kerületi elnöke, a pártnak egyéni vállalkozóként pedig 42 ezer eurót számlázott ki a 2022-es évben. Ha ezt csak pártfunkciójaiért tette, akkor az havi 4700 eurót tesz ki.

Ján Ivančík a Transparency Internationaltől megjegyezte, hogy a pártok ilyesmivel nem sértenek törvényt, viszont az állami pénzekkel folytatott gazdálkodás az ő érdekük is, mivel minél többet költenek el így, annál kevesebb marad a kampányukra.

(SME)