Saját jelöltet indít a Szövetség Iván Lajossal szemben Egyházgellén

Iván Lajos négy éve vezeti a csallóközi községet, akkor az MKP-s Vajas Imrét győzte le. Most ismét függetlenként indul, a Szövetség pedig olyasvalakit indít vele szemben, aki négy éve MKP-s képviselő-jelöltként sem jutott be a testületbe.

Iván Lajos (archív felvétel)

Vajas Imre korábban kétszer is legyőzte a falu őt megelőző polgármesterét, Ravasz Bélát. 2010-ben kihívóként, fölényesen (609/352), 2014-ben pedig már polgármesterként, amikor szorosabb eredmény született - sokan Ravasz Bélát "kívánták vissza" (507/425). Mindkét esetben volt további jelölt is, Menyhárt Blanka a maga 110-150 voksával nem tudott a polgármesteri cím közelébe férkőzni.

Ravasz Béla 2018-ban már nem indult, csak képviselőként (be is jutott másodszor is), Iván Lajos pedig vastagon felülmúlta Vajas Imrét. Több szavazatot szerzett (666), mint Vajas Imre 2010-ben, utóbbi népszerűsége pedig tovább apadt, négy éve már "csak" 415 polgár bizalmát nyerte el. A harmadik jelölt, Cséfalvay János 2018-ban mindössze 88 voksot szerzett.

Iván Lajosnak idén kell először polgármesterként megmérettetnie magát, és egyetlen kihívója akadt: Zirig Zoltán. Az 56 éves vállalkozó négy évvel ezelőtt képviselőként indult az MKP listáján, de nem sikerült bekerülnie a testületbe.

A polgármester-jelöltek: Iván Lajos (56) - polgármester, független Zirig Zoltán (56) - vállalkozó, Szövetség

A négy évvel ezelőtti képviselő-testület tagjainak többsége (5) független volt, kisebbségben maradtak az MKP-sok, idén viszont már a Szövetség zászlaja alatt megkísérlik a visszatérést a falu élére. A párt teljes listát indít, melyen szerepel a párt jelenlegi három képviselője közül kettő (Gencs Kinga és Láng László), míg Bohony Irén idén már nem indul. Zirigen kívül ismét megkísérli a bejutást ezen a listán Zöld László, Marcel Dénes és Jákli Olivér, rajtuk kívül hárman újoncként mérettetik meg magukat.

A függetlenek közül Farkas László, Menyhart Blanka, Špaček György, Usačov Péter és Viola József ugyancsak elindul, összességében pedig kétszeres a túljelentkezés a testületi posztokért.

A képviselő-jelöltek (9-en kerülhetnek be a testületbe): Czére Kristína, Ing. (35) – projektáns, független Farkas László (52) – sofőr, független Gencs Gergely, Ing. (34) – építészmérnök, Szövetség Gencs Kinga, PaedDr. (32) – adminisztratív dolgozó, Szövetség Godány Ferenc (27) – vállalkozó, független Hamar Lajos (43) – vállalkozó, Szövetség Jákli Olivér (39) – vállalkozó, Szövetség Kovács Tamás (28) – munkás, Szövetség Láng László MVDr. (72) – állatorvos, Szövetség Marcel Dénes (38) – kereskedelmni asszisztens, Szövetség Menyhart Blanka Bc., (57) – egészségügyi biztosító igazgatója, független Soóky Gergely Ing., (28) – minőségellenőr-mérnök, független Špaček György (54) – autószerelő, független Usačov Péter (39) – menedzser, független Varga Balázs Mgr., (34) – projektmenedzser, független Viola József (59) – postai kézbesítő, független Zirig Zoltán, Ing. (56) – vállalkozó, Szövetség Zöld László (53) – vállalkozó, Szovetség

(SzT)