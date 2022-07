Saját lakodalmán még együtt ropta Putyinnal, most az osztrák exkülügyminiszter az életét féltve menekül

Karin Kneissl volt osztrák külügyminiszter azt állítja, hogy halálosan megfenyegették, és emiatt kényszerült elhagyni a szomszéd országot. Az egykori politikus minderről a The Washington Postnak nyilatkozott, egy újabb ausztriai kémtörténettel összefüggésben. Keresd az orosz szálat!

Egy új kémhistória foglalkoztatja a szomszédos Ausztriát. Ennek főszereplője egy bizonyos Egisto Ott, aki az osztrák belbiztonsági szolgálatnál működött hírszerzőként, és most azzal gyanúsítják, hogy évekkel korábban államtitkokat adott el Oroszországnak, valamint információt szolgáltatott a Kreml vélt nyugati ellenségeiről. A nyomozati dokumentumok azt is sugallják, hogy Ott más titkosszolgálati tisztekkel közösen tervet dolgozott ki a biztonsági szolgálatok olyan átszervezésére, hogy az elképzelések szerint azt egy új főosztályként a külügyminisztériumba tagolták volna be.

Az említett iratok nem utalnak arra, hogy az akkori tárcavezető Kneissl tudott volna az átszervezési tervről, amely aztán nem is valósult meg. WhatsApp-os üzenetben a történteket firtató riporternek

Kneissl azt jelezte, hogy „nem ad interjút”, és „halálos fenyegetés” miatt el is hagyta Ausztriát. Azt is megjegyezte, hogy nem volt tudomása az említett tervről, és „soha nem hallott Mr. Ottról”.

Kneisslt még 2017-ben a Szabadságpárt (FPÖ) kérte föl, hogy az ő színeiben legyen külügyminiszter az akkori ÖVP-FPÖ-koalícióban. A két évig tartó hivatali ideje alatt, 2018-ban házasságot kötött élettársával, és az eseményre, amolyan sztárvendégként az orosz államfő is ellátogatott. Vlagyimir Putyin részvétele a lakodalmon sok kritikát váltott ki.

Két évvel a kormányból való távozása után Kneisslt jól fizetett igazgatótanácsi pozícióval kínálta meg a Rosznyefty orosz állami energiaóriás. Ezenkívül véleménycikkeket írt a Kreml propagandacsatornájának tartott az RT-nek. Az orosz állami vállalatok amúgy is lelkesen foglalkoztatnak osztrák - meg német - expolitikusokat. Christian Kern volt osztrák kancellár az Orosz Állami Vasutak igazgatótanácsában ült, Wolfgang Schüssel, Ausztria másik exkancellárja pedig a Lukoil igazgatótanácsában tevékenykedett.

Kern és Schüssel is lemondott tisztségéről, miután Oroszország február 24-én megtámadta Ukrajnát. Kneissl májusban intett búcsút a Rosznyeftnél betöltött posztjának, nem teljesen függetlenül attól, hogy közben az Európai Parlament kemény támadást intézett ellene.

