Saját pártjából szivattyúz ki pénzt Kotleba

Az ĽSNS vezetőinek némelyike megbízási szerződést kötött a pártjával, és így jutnak többletjövedelemhez. Mindennek a vagyonbevallásban is van nyoma, de a részletek így sem derülnek ki. Tavaly ilyen módon jutott pénzhez a pártelnök Kotleba és a tömörülés titkára, Rastislav Schlosár is. Kotleba emellett a pártautót is használhatja.

Azt nem sikerült kideríteni, mekkora összegről lehet szó. Tavaly az ĽSNS alelnöke, Milan Uhrík annyit elárult, hogy ez a "juttatás" vagy két ezer euró lehet havonta fejenként. Uhrík azt is megjegyezte, hogy a párt vezetőségének emberei megérdemlik ezt az összeget, mert sokat utaznak az országban, a benzinre akár ezer eurót is költenek.

Kotleba vagyonbevallásában az "egyéb" rovatban 29 ezer euró szerepel, amiből nem lehet megállapítani, mi az összeg eredete. A párt vezetése nem óhajtja pontosítani a megbízatási szerződések szerinti kifizetéseket.

(aktuality.sk)