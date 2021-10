"Sajnálom, de nem tudunk többet tenni" – Sulík szerint havonta ennyivel lesz magasabb a villanyszámla

Sulík leszögezte, hogy elég gázunk van, az elektromos áram ára azonban havi 3-4 euróval emelkedni fog.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

"Sajnálom, de nem tudunk többet tenni" - fűzte hozzá, a stabil munkahelyek fontosságát hangsúlyozva.

Sulík nemcsak Robert Ficót, hanem a Slovakia Energy társaság vezetőit is feljelenti. "Az, amit ők tettek, nem csak inkorrekt és etikátlan, hanem törvényellenes is" - véli a miniszter. A legnagyobb szlovákiai alternatív energiaszolgáltató ősszel jelentette be, távozik a szlovák piacról, így egy időre több háztartás is szolgáltató nélkül maradt.

A miniszter elleni bizalmatlansági indítványt benyújtó smeres képviselők többek között azt kifogásolják, hogy a gazdasági miniszter nem kínál semmilyen ésszerű megoldást az energiaárak növekedésére. A miniszter ezt elutasította, Emlékeztetett, hogy bevezették a természetes monopóliumok átlátható szabályozását az energiaágazatban, megemlítette a kritikai infrastruktúráról szóló törvénymódosítást, az atomenergiáról szóló törvény módosítását és a mohi (Mochovce) atomerőmű működőképessé tétele érdekében hozott intézkedéseket is.



(TASR/para)