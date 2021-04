Sajtóértesülések szerint Boateng nyáron elhagyja a Bayern Münchent

Sajtóértesülés szerint a nyáron biztosan távozik a német bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Bayern München labdarúgócsapatától Jerome Boateng.

-illusztráció- (Fotó: AP/SITA)

A Kicker című szaklap arról írt, hogy a klub nem hosszabbít szerződést a 32 éves védővel, aki így tíz év után elhagyja az egyesületet. A magazin értesülései szerint Boateng menedzserét már tájékoztatták arról, hogy a 76-szoros német válogatott szolgálataira a továbbiakban nem tartanak igényt.

A védő 2011 nyarán a Manchester Citytől igazolt Münchenbe, ahol 2013-ban és tavaly is triplázni tudott, azaz a bajnokság és a Bajnokok Ligája mellett a Német Kupát is megnyerte a csapattal. Boateng a 2014-es világbajnokságon meghatározó tagja volt a német válogatottnak, az argentinok ellen 1-0-ra megnyert döntőben is pályára lépett.

Joachim Löw szövetségi kapitány 2019 márciusában közölte, hogy Boatengre, valamint Thomas Müllerre és Mats Hummelsre nem számít a továbbiakban a válogatottnál.

(MTI)