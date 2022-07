A sakkvilágbajnok szerint Putyin a szülinapján jelenti be, hogy legyőzték az ukránokat

Kaszparov szerint Vlagyimir Putyin október 7-én akarja bejelenteni az Ukrajna feletti aratott győzelmet, éppen azon a napon, amikor az államfő betölti a 70. életévét.

Legendary chess player and Russian opposition activist Garry #Kasparov believes that #Putin wants to "announce his victory over #Ukraine" on October 7, his birthday.



Putin will be 70 years old in October. pic.twitter.com/BOYxwtxgsy