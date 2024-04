Sakkvilágcsúcsot döntött egy nigériai játékos - 58 órán keresztül játszott (FOTÓ)

A sakkmester reméli, hogy akciójával legalább egymillió dollárt gyűjt össze, és az összeggel afrikai gyerekek oktatását támogathatja.

It's officially 1 full day of playing continous chess in our attempt to break the GWR for longest chess marathon. CoachShawnMar and I have played 60 games and the fatique is naturally setting in. But one thing we will not do is stop.



We will raise a million dollars and bring… pic.twitter.com/A1LD07Caar