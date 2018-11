Saková nyomás alatt dolgozó rendőrségről beszél, amelyik kényszerpályán mozog

A belügyminiszter kedden Besztercebányán beszélt erről, arra reagálva, hogy a médiában információk jelentek meg a Tisztességes Szlovákia ügyével kapcsolatban.

„Belügyminiszterként sosem avatkoztam bele a nyomozásokba, továbbra sem fogok. Tisztában vagyok azzal, hogy ez az én felelősségem is, ezért elvárom a kollégáimtól, hogy továbbra is a törvénnyel összhangban végezzék a munkájukat" – mondta Saková, hozzátéve, hogy a rendőrség ügyébe a politikának nem lenne szabad beleszólnia. „A rendőrségnek minden feljelentést ki kell vizsgálnia, akárki is tette, akárki ellen. Bízom a bűnüldözési szervekben, akik folyamatosan bizonyítják, hogy magas szintű munkát végeznek" – hangsúlyozta Saková.

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) megvizsgálja a korrupciós bűncselekmények gyanújával tett névtelen feljelentést, amely a Tisztességes Szlovákiáért tüntetések szervezőit érinti. A névtelen feljelentés szeptember 10-én érkezett a rendőrségre. A megbízott nyomozó beidézte azokat a személyeket, akiket a büntetőfeljelentés értelmében kihasználtak, vagyis bizonyos szempontból megkárosítottak.

