Saková: Százezer önkéntes tűzoltóval büszkélkedhetünk

Nagymácséd, Vízkelet, Magyargurab és Nemeskajal község önkéntes tűzoltó szervezetei egy-egy Iveco Daily tűzoltóautóval gazdagodtak. A járművek átadási ünnepségén részt vett többek közt Denisa Saková belügyminiszter, Alexander Nejedlý, a Szlovák Köztársaság Tűzoltó- és Mentőtestület elnöke, Horváth Vendelín, a Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzoltó Szövetség főtitkára, Peter Paška Galánta polgármestere, Vojtech Valkovič, a Nagyszombati Kerületi Tűzoltóság igazgatója, Patrik Kupec, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság igazgatója és Juhos Ferenc, a járási hivatal elöljárója.

A szlovák belügyminisztérium karöltve a szlovák környezetvédelmi minisztériummal elkészített egy projektet, mely keretén belül átadásra kerülhettek a felszerelt tűzoltóautók. A projekt célja a régió intervenciós kapacitásának erősítése.

Galánta polgármestere, Peter Paška köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót Denisa Saková belügyminiszternek, aki elmondta, a projektet elődje, Robert Kaliňák indította el. Aláhúzta, Szlovákia mára százezer önkéntes tűzoltóval büszkélkedhet, akik mind folyamatosan készenlétben állnak, hogy szükség esetén segíteni tudjanak akár a hivatásos tűzoltóknak is. Hangsúlyozta, céljuk, hogy az önkéntes tűzoltó szervezetek ne csupán túléljék, átvészeljék a mindennapokat, hanem aktívan tudjanak működni.

„Tudjuk, hogy amit értünk, az embertársainkért tesznek, azt önzetlenül teszik a szabadidejükben, abban az időben, amit a családjukkal vagy a barátaikkal tölthetnének. Mindezt értékeljük, s köszönetünk kifejezéseképp adományozzuk a szervezeteknek e járműveket”

– hangzott el.

Saková a beszédét követően Alexander Nejedlývel és Horváth Vendelínnel együtt átadta a tűzoltóautók kulcsait a községek polgármestereinek.

Magyargurab polgármestere, Rigó Viliam az összes község nevében köszönetet mondott a kapott járművekért, majd kifejtette, mennyire fontos szerepük van az önkéntes tűzoltóknak. Feladatuk többek közt – mondta–, a fiatalok felkarolása, az utánpótlás nevelése.

A Szlovák Köztársaság Tűzoltó- és Mentőtestület elnöke, Alexander Nejedlý is szót kapott. Elmondta, az önkéntesek mindig nagy segítségére vannak a hivatásos tűzoltóknak, jó a köztük lévő együttműködés.

Az ünnepélyes átadót követően Denisa Saková belügyminiszter személyesen is köszönetet mondott az összes megjelent önkéntes tűzoltónak az önzetlenül végzett tevékenységéért.

Lancz István, Nagymácséd polgármestere beszélgetésünk során kifejtette, évente több alkalommal is szükség van az önkéntes tűzoltók segítségére, így mindenképp nagy hasznát veszik majd a most kapott, felszerelt tűzoltóautónak. Ennek kapcsán leszögezte, nem elég birtokolni az ilyesfajta technikai felszerelést, tudni kell azt használni is. A nagymácsédi szervezet szaktudására és beavatkozására legutóbb épp a napokban volt szükség.

„Meg kell mondani, a belügyminisztérium az elmúlt években sokat tett azért, hogy a falvakba eljusson a megfelelő technikai felszerelés. Ezren felüli számban biztosították e gépeket. Hozzá kell azonban tennünk, hogy az elmúlt évezredben, mint máshol, nálunk is jól működtek az önkéntes tűzoltó szervezetek. Egy időre azonban a fiatalokkal való munka elült, s nem volt, aki továbbvigye e szolgáltatást. Ezért, ahogyan előttem már említették is, az egyik cél az, hogy bevonjuk a fiatalokat az önkéntességbe, hiszen bárhol, bármikor szükség lehet segítségre. Elég egy rövidzárlat, s már meg is van a baj. Az emberi erőforrásokat kell megtalálni, azt, hogy az önkéntesek a közösségért tudjanak dolgozni”

– fűzte hozzá a polgármester.

SzC