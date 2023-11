Salman Rushdie életműdíjat kapott "a béke megzavarásáért" a New York-i Václav Havel központtól

Salman Rushdie indiai születésű brit író kedden megkapta a New York-i Václav Havel Könyvtár Alapítványnak "a béke megzavarásáért" járó, az egész életműért első ízben odaítélt díját.

Fotó: TASR/AP

A Lifetime Disturbing the Peace Award átadásán mintegy száz meghívott vendég, köztük számos író és diplomata vett részt, de az utolsó pillanatig titokban tartották Rushdie megjelenését, mivel tavaly egy New York-i irodalmi rendezvényen merényletet követtek el ellene, amelyben súlyosan megsérült.

A 2012-ben alapított manhattani Václav Havel-központot a néhai cseh drámaíróról nevezték el, aki a 1980-as évek végén Csehszlovákia utolsó elnöke lett. A központ az emberi jogok és a szabad véleménynyilvánítás védelmezőjeként ismert, a 2011-ben elhunyt Havel örökségének továbbvitelét tűzte ki célul.

Az alapítvány évente odaítéli a Disturbing the Peace Award to a Courageous Writer at Risk elismerését olyan, "a nyugalmat megzavaró" és ezért "veszélyben lévő bátor és tehetséges íróknak", akiket igazságtalanul üldöznek azért, amiben hisznek, és osztják Havel elkötelezett kiállását az emberi jogokért.

Ezt a díjat idén Alaa Abdel-Fattáh bebörtönzött egyiptomi aktivistának adományozták. Képviseletében nagynénje, Ahdaf Soueif, a Szerelmem, Egyiptom című regény írója vette át az elismerést. A 42 éves Abdel-Fattáh a 2011-es egyiptomi kormányellenes felkelés egyik kulcsfigurája volt. Abdel-Fattáh esz-Szíszi elnök hatalomra kerülése óta is többször zárták börtönbe, és az egyiptomi önkényuralom elleni küzdelem szimbólumává vált.

A 76 éves Rushdie jelenléte a kedd esti rendezvényen csak percekkel az előtt vált ismertté, hogy felállt ülőhelyéről, hogy átvegye a kitüntetést Azar Nafiszi iráni írótól, a Reading Lolita in Tehran című nagysikerű mű szerzőjétől. Az életműdíjat megköszönve Rushdie megjegyezte, hogy mivel októberben megkapta a német könyvszakma Békedíját, ezúttal pedig a béke megzavarásáért kap díjat, elgondolkodtatta, hogy vajon a "kerítés melyik oldalán" áll.

Beszédében meleg szavakkal emlékezett néhai barátjára, Havelre, felidézve, hogy az elnök az elsők között vette védelmébe, amikor bujkálnia kellett a Khomeini ajatollah által 1989-ben ellene kiadott fatva miatt, miután istenkáromlónak bélyegezte Sátáni versek című művét.

Hangsúlyozta, hogy Havel egyszerre volt művész és aktivista.

"Inspiráló volt számomra, és még sok író számára, és nagy megtiszteltetés, hogy az ő nevében kaptam díjat"

- fűzte hozzá Rushdie.

(MTI)