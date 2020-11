Sátor azt mondta, hogy Doráék a „családhoz” tartoznak

A bűnbánó tanúk kihallgatásával folytatódott október végén és november 10-én az alsóhatári maffiaper, amely július óta zajlik a bazini Specializált Büntetőbíróságon.

Sátor Lajos maffiavezér és Dora Ferenc alsóhatári polgármester a bűnszervezet 2004-es "évzáró" partiján (Forrás: Paraméter)

A vádpontok között hat gyilkosság, egy megrendelt, de el nem követett merénylet, bűnszervezet támogatása, valamint kábítószer-birtoklás szerepel.

Összes kapcsolódó cikkünk:

DUNASZERDAHELYI MAFFIA

A Dora Ferenc alsóhatári polgármester és vádlottársai ellen zajló büntetőper során szeptemberben és októberben a dunaszerdahelyi maffia börtönben lévő tagjai tettek vallomást. A kihallgatások terén ezután némi kényszerszünet következett az érvénybe lépő kijárási korlátozások miatt.

November 10-ig azonban a bírósági szenátusnak sikerült kihallgatnia az egykori bűnszervezet azon három tagját is, akik a Sátor Lajos-féle csoport ellen végrehajtott első, 2016-os letartóztatási hullám idején rögtön beismerő vallomást tettek. A nyomozók és a rendőrségi vizsgálatot felügyelő ügyész akkoriban úgy döntött, hogy a három érintett személy együttműködéséhez fűződő bűnüldözési érdek jelentősebb, mint az, hogy az eljárást folytassák velük szemben. Így a bűnszervezet hierarchiájában egykor alacsonyabb szinteken tevékenykedő D. Péter, O. Tamás és M. Erik nem kerültek vizsgálati fogságba, az ellenük indított büntetőeljárást felfüggesztették. Most pedig – ahogy már a csallóközi maffiaper során is – bűnbánó tanúként hallgatták ki őket a bíróságon.

„Sátor annak idején azt mondta, hogy ők a családhoz tartoznak, és tudnak pénzt keresni”

– jelentette ki az alsóhatári polgármesterről és fiáról, ifj. Dora Ferencről O. Tamás. Bár ő, és a másik két említett tanú soha nem volt szemtanúja annak, hogy az alsóhatáriak bűncselekményt követtek el vagy rendeltek meg, arról mindhárman beszámoltak, hogy Doráék közel álltak az 1999-es dunaszerdahelyi tízes gyilkosság megrendelőjéhez.

A tanúk több alkalommal szállították sorfőrként Sátort Alsóhatárra, vagy épp fordítva: Dora Ferencet Sátorhoz, például a maffiafőnök által szervezett sítúrára.

„Sátornak volt egy nagyon vastag aranylánca. Meg akartam venni tőle, de azt mondta, hogy azt ki kell érdemelni. És hogy azt a láncot az öreg Dorának adja, mert ő már kiérdemelte”

– mondta O. Tamás. A nyakláncot illető történetet később ifj. Dora Ferenc próbálta megcáfolni. Azzal érvelt, hogy arról az aranyláncról lehet szó, amit apja azon a fotón visel, amely róla és Sátorról készült. A felvétel korábban már nyilvánosságra került, elsőként a Plus 7 dní hetilap hozta le, majd portálunkon is megjelent. A polgármester fia ezzel arra utalt, hogy O. Tamás láthatta a sajtóban a képet, ami befolyásolhatta őt, így állítása ebből kifolyólag nem megbízható.

„A nyakláncot bármikor felismerem, mert fogtam a kezemben is” – tiltakozott a tanú a felvetés ellen. Ekkor ifj. Dora ügyvédje, Marek Para közölte, hogy nála van a Plus 7 dní vonatkozó száma, és azt kérte a bíróságtól, hogy a lapban lévő fotót mutassák meg a tanúnak. Ezt viszont a bírósági szenátus elnöke, Pamela Záleská visszautasította, mivel az újság nem szerepel a hivatalos bizonyítékok között. Így az aranylánc témája le is zárult.

2002-ben a bűnszervezet tagjai egyre többet tartózkodtak Alsóhatáron, mivel a falu mellett, egy holtág partján, az erdő szélén építkezés vette kezdetét.

„Sátor kitalálta, hogy Reisszel, Kádárral és Vlčkóval legyen egy közös központjuk, ahol lakhatnak is. Ezt az idősebb Dora telkén építették”

– mondta kihallgatása során M. Erik.

„Titkos építkezés volt, nem beszélhettünk róla senkinek, és nem vihettünk oda telefont”

– tette hozzá a tanú, akinek a feladata az volt, hogy betont szállítson helyszínre. Azt, hogy az alsóhatári munkálatok afféle rejtett „üzemmódban” zajlottak, D. Péter is megerősítette. Ő és barátai Nagymegyerről jártak oda dolgozni, de soha nem a legrövidebb utat választották. Útközben kisebb-nagyobb köröket tettek a régióban, és ha azt vették észre, hogy valaki követi őket, akkor inkább oda se mentek Alsóhatárra.

A három tanú egybehangzóan állította, hogy az építkezést többször szemügyre vette a polgármester, és Dora ott is találkozott, beszélgetett Sátor Lajossal.

A nyaralóépítésről aztán tudomást szereztek a rendőrök, és 2002 nyarán rajtaütöttek a helyszínen. Ez volt az az akció, amikor Sátor Lajosnak az utolsó pillanatban sikerült elmenekülnie a kommandósok elől.

Mi történt azokkal, akik ellentmondtak Sátornak? – tette fel ismételten a kérdést mindegyik tanúnak Dora Ferenc védőügyvédje, Ľudovít Štanglovič.

„Megölte őket” – felelt a kérdésre M. Erik, és ezzel egybehangzóan válaszolt a többi tanú is. D. Péter egy konkrét esetet is felhozott példaként, ami akkor történt, amikor az alsóhatári építkezés felé vezető utakat felügyelő bandatagok nem végezték el a rájuk bízott feladatot. Az őrszemek dolga az volt, hogy telefonon vagy adó-vevőn értesítsék Sátort arról, ha valamilyen idegen autó tart a helyszín felé.

„Egyszer eljött arra egy autó úgy, hogy nem szóltak róla előre. Rögtön odahívták azokat, akik őrködtek, és a szemünk láttára verték meg őket. Úgy, hogy az egyiküknek nyílt törése lett a karján”

– mondta D. Péter. A tanút a negyedrendű vádlott, Szamaránszky Roland ügyvédje arról is megkérdezte, jelen volt-e bármikor, amikor védence bűncselekményt követett el.

A kérdésre válaszolva D. Péter elmesélte azt az esetet, amikor csoportbéli felettesével, a nagymegyeri Vlčko Pállal átadtak egy „fehér lovat” a bűnszervezet tagjainak. Elmondása szerint a terepjáróban, amivel Sátor „kivégzőosztagának” tagjai, a korábban elítélt Márik Andor, és a 2016-ban öngyilkosságot elkövető K. Szilveszter az említett fehér lovat „elszállították”, ott ült Szamaránszky Roland is.

„Azt mondták neki, hogy dolgozni viszik őt valahova messzire, de amikor bilincset raktak rá, már tudtuk, hogy vége”

– emlékezett vissza a tanú.

A vádlottaknak minden tanúvallomást követően módjukban áll szabadon kinyilvánítani véleményüket az adott kihallgatással kapcsolatban, és ez ezúttal sem történt másként. Jogával azonban csak egyikük, ifj. Dora Ferenc élt.

„O. Tamás aktívan figyelte a médiában a nyilvános tárgyalások történéseit, és nyilvánvalóan van tudomása arról, hogy mivel vádoltak meg minket. (...) Semmire nem tud részletes magyarázatot adni, és ez arra utal, hogy csak olvasta valahol a részleteket. Ebből az okból kifolyólag nem megbízható, és a média jelentősen befolyásolja őt” – közölte ifj. Dora, a többi tanú kihallgatásáról azonban már nem nyilvánított véleményt.

A három szóban forgó tanú közös vonása, hogy még évekkel Sátor Lajos halála előtt, a 2000-es évek derekán sikerült kilépniük a bűnszervezetből. M. Erik rokona, Reisz Andor halála után távolodott el a csoporttól, D. Péter az albári (Dunaszerdahelyi járás) polgármester sofőrje lett – így tudta 2009-ben összehozni Sátort Dobroslav Trnka akkori főügyésszel – O. Tamás pedig huzamosabb ideig külföldön vállalt munkát.

Az alsóhatári maffiaper november 23-án folytatódik.

(db)