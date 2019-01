Sátor sírva fakadt, Kádár izzadt, egymástól rettegtek

A bírósági eljárás keddtől (január 8.) három napon keresztül folytatódik a besztercebányai börtön tárgyalótermében, és csütörtökön Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány kihallgatásában csúcsosodik ki.

Január 8-án négy tanút idézett be a bíróság, Sátor Lajos lányát, egy rendőrt, és két olyan személyt, aki a 2000-es években különböző szolgálatot tett a dunaszerdahelyi bűnszervezet bizonyos tagjainak.

Sátor sírva fakadt, és azt mondta, hazatér

„Sátor Lajos lánya vagyok”

– válaszolja határozottan fiatal nő, amikor a szenátus elnöke a jegyzőkönyv kedvéért arra kéri, mondja el, milyen kapcsolat volt közte és a dunaszerdahelyi alvilág egykori vezére között.

Amikor az ügyész arról kérdezi, tudott-e az apjához köthető bűnszervezetről, a tanú nyugodtan, beletörődéssel válaszol. „Tudtam erről a csoportról, benne éltem” – mondja, hozzátéve, hogy apja soha nem beszélt neki gyilkosságokról, úgyhogy azokról semmilyen tudomása nincs, de azzal már gyerekként tisztában volt, hogy Sátor rejtőzködik a rendőrség elől. Később, amikor már nem éltek együtt apjával, hétvégenként elvitték őt hozzá, és rendszeresen jártak kirándulni is – külföldre és belföldre egyaránt.

Elmondása szerint utolsó hónapjaiban apja magatartása megváltozott.

„2010 szeptemberétől furcsán viselkedett, már nem foglalkozott annyit velünk, inkább lement a pincébe” – magyarázta lány. Elmondta azt is, hogy akkoriban hallotta, ahogy az őt apjához rendszeresen elszállító Csonti azt mondta Sátornak, hogy Kádár találkozni akar vele, Sátor pedig erre azzal válaszolt, hogy Kádár drogozik, és ezért fél tőle. A bűnszervezet vezetőjének félelme beigazolódott, nem sokkal később társai, Horváth Lehel és Kádár Krisztián likvidálták őt. 2010 decemberi halála előtt azonban még találkozott gyerekeivel.

„2010 novemberében ebédelni mentünk Deákira. Sírva fakadt, és azt mondta, hogy az ünnepek között hazatér. Hogy hivatalosan hazajön. Csak annyit mondott, hogy meg kell jelennie majd a rendőrségen, de biztosan hazaengedik”

– idézte fel a találkozást a tanú. November végén megbeszélték, hogy a következő hétvégén síelni mennek Ausztriába, de erre már nem került sor.

„Senki nem jelentkezett, hogy menjünk hozzá, és nem is jöttek értünk” – jelentette ki a lány, aki hónapok múlva anyjától tudta meg, hogy apját állítólag meggyilkolták. Apja barátjai közül ezután már senki nem viselte gondjukat, és Nagy Zsolttól is eltávolodtak, sőt, Csonti és Sátor utolsó élettársa, Csörgő Judit voltak azok, akikhez az egykori maffiafőnök vagyonának legnagyobb része vándorolt.

Kádár rettegett, tálcán kínálta Sátort a rendőröknek

Következőként Branko K. tett vallomást, aki 2010 őszén tagja volt annak a szűk rendőri körnek, akiknek Kádár felajánlotta, hogy elárulja az akkor már több mint tíz éve bújkáló Sátor hollétét.

„Nagyon félt attól, hogy közeleg a vég. Azt mondta, Sátor úgy viselkedik vele, ahogy azokkal, akiket később megölt vagy megöletett. Felajánlotta, hogy elárulja, hol tartózkodik Sátor, amikor Szlovákiában van”

– elevenítette fel az egyik pozsonyi bevásárlóközpontban végbemenő találkozón elhangzottakat a tanú.

A rendőrök persze ennél többet akartak. Azt mondták, ők elfogják Sátort, de előzetes letartóztatásáról a bíró fog dönteni, úgyhogy ha beszél további gyilkosságokról, amiket Sátor elkövetett vagy amikben részt vett, nő az esély arra, hogy a bíró vizsgálati fogságba helyezi őt. Kádár ekkor elárulta, tudja hol ásták el 2008-ban a Raisz fivérek holttesteit, és felvázolta azt is, hogyan gyilkolták meg Sátorék 1997-ben a hírhedt dunaszerdahelyi bérgyilkost, Csémy Misit. Ugyanakkor ragaszkodott ahhoz, hogy az ügyeket csak Sátor elfogása után hajlandó részletezni, nehogy kitudódjon, hogy együttműködik a rendőrséggel.

„Végig félelemmel beszélt, erősen izzadt, és többször elismételte, hogy Sátor meg akarja őt ölni, úgyhogy minékl előbb el kell fogni”

– emlékezett vissza a találkozóra Branko K.

Kádár azt ígérte, hogy pár héten belül jelzi, mikor és hol lehet elkapni Sátort, azonban erre végül nem került sor. Az árulás helyett a maffiafőnököt Horváth Lehel csótfai birtokán meggyilkolták, amiről természetesen nem szóltak a rendőröknek. Mindenesetre pár héttel később Kádár megmutatta a rendőröknek, hogy hova ásták el 2008-ban a Raisz fivéreket. Ekkor már sokkal nyugodtabb volt, mint azelőtt, ráadásul hajlandó volt tanúvédelem nélkül vallomást tenni Sátor ellen, ami a csallóközi viszonyokat ismerve felettébb furcsa volt. A rendőrök így arra a következtetésre jutottak, hogy Sátor már nem él.

Készpénz vagy karóra?

A bíróságon kihallgatták V. Richárdot is, aki a Raisz testvérekkel ápolt közeli kapcsolatot, és Reisz Andornak is dolgozott. Mivel a 2000-es években huzamosabb időt töltött rács mögött, a vádiratban lévő bűncselekményekről érdemben nem tudott nyilatkozni, de felidézett két alkalmat is, amikor a Sátor Lajos jobbkezének számító Reisz Andor a vádlottak padján ülő Boris Drevenákkal találkozott. A találkozókra a tanú vitte oda Reiszet, aki az egyik ilyen alkalommal kivett kocsija könyöktámaszából egy köteg pénzt, és úgy sétált oda Drevenákhoz.

A vádlott ezt rögtön cáfolni próbálta, mégpedig azzal, hogy nyomozóként vett részt a találkozón, és nem pénzt kapott, hanem Reisz a karóráját adta oda neki. Az órát ezután Drevenák megmutatta az akkor már előzetes letartóztatásban lévő Szamaránszky Árpádnak, aki ebből tudta, hogy vallomást tehet Écsi Béla ellen – aki 1997-ben egy autós üldözés során rálőtt.

A zsaruk taktikája szempontjából azért volt fontos, hogy Écsi vád alá kerüljön, mert a rendőrök így nyomást tudtak gyakorolni rá, hogy ő pedig a ’99-es tízes gyilkosság kapcsán valljon a rivális csoport ellen.

Szamaránszky Árpád egyébként vallomást tett, Écsi előzetesbe került, Drevenák pedig visszaszolgáltatta Reisz karóráját.

Aki elmegy, az meghal

A tárgyalási nap utolsó tanúja, aki a 2000-es évek legelején volt a bűnözői csoport tagja, szintén felelevenített egy találkozást Drevenákkal:

„Egyszer Andor felhívott, hogy ad kétezer koronát, vegyek belőle két teli táska szalámit, aztán elmegyünk Tejedbe, ott fogja várni őt valaki. Oda is mentünk, Andor kivette a táskákat, és odavitte a másik autóhoz. Sötét volt, én nem láttam, ki ült a kocsiban, de amikor Andor visszajött, mondta, hogy Drevenák volt az.”

A vádlott ezúttal is igyekezett hangsúlyozni, hogy nem vett át soha élelmiszert Reisztől, akivel csakis szolgálati tevékenységéből kifolyólag találkozott.

A szóban forgó tanú, aki főként sofőrködött, és Reisz Andor utasításait követve autókat szállított ide-oda, az ezredforduló után külföldre menekült. A költözésre nyomós oka volt.

„Egyszer Sátor azt mondta, hogy aki elmegy a partiból, az meghal. Előtte jelen voltam egy gyilkosságnál, amit Kádár és Sátor követett el. Ez volt az oka annak, hogy külföldre mentem. Én nem akartam ebben részt venni”

– jelentette ki, majd később Kádár szót kért, és kijelentette, hogy nem ő és Sátor, hanem a tanú és Sátor gyilkolták meg az említett áldozatot.

Mindenesetre a tanú azóta is külföldön él. Eleinte intenzíven keresték őt a csoport tagjai, rokonainál, szüleinél kérdezősködtek, de ők nem árulták el, hol tartózkodik, azt pedig családjának sem mondta el, miért kellett elmennie.

(db)

