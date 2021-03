Sátorék vízkeleti barátját, valamint Piťo és Kočner bizalmasát is korrupció miatt körözik a rendőrök

A Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) körözést rendelt el a vízkeleti (Galántai járás) Bihercz Gábor, valamint a pozsonyi Tomáš Rajecký ellen.

A NAKA által körözött személyek: Bihercz Gábor és Tomáš Rajecký (Rendőrségi felvételek)

Mindkét férfit korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítják, de egyelőre nem tudták őrizetbe venni őket.

Az országos rendőr-főkapitányság szóvivője, Michal Slivka közölte: Bihercz Gábort és Tomáš Rajeckýt az eddig elvégzett nyomozati műveletek során nem tudták elfogni, és egyelőre nem sikerült felkutatni tartózkodási helyüket. A nyomozók ezért úgy döntöttek, hogy körözési felhívást tesznek közzé a sajtóban.

"Aki olyan információkkal rendelkezik, amelyek hozzájárulnának a két keresett személy felkutatásához, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel a 158-as telefonszámon"

- áll a rendőrségi felhívásban.

A 42 éves, vízkeleti lakhelyű Bihercz Gábort folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűncselekményének elkövetésével gyanúsítják, de a rendőrök bővebb tájékoztatást egyelőre nem nyújtanak a szóban forgó bűnügyről.

Bihercz Gábor neve az utóbbi években többször is elhangzott a csallóközi, és az alsóhatári maffiaperek során. A bírósági eljárások több vádlottja és tanúja is úgy vallott, hogy a vízkeleti férfi tagja lehetett a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi bűnszervezet galántai szárnyának, ahová a jelenleg vizsgálati fogságban lévő alsóhatári polgármester, Dora Ferenc is tartozhatott. 2012-ben a sajtó arról is cikkezett, hogy Bihercz együtt bújkált Erdélyben a dunaszerdahelyi maffia egyik elöljárójával, Kádár Krisztiánnal - akit másfél évvel ezelőtt jogerősen 25 évre ítéltek, többek között a Sátor Lajos ellen 2010-ben elkövetett gyilkosság miatt.

Piťo embere, Kočner barátja

Az 52 éves, pozsonyi illetőségű Tomáš Rajeckýt különösen súlyos korrupció bűncselekménnyel, pontosabban vesztegetés elfogadásával gyanúsítják a hatóságok.

A pozsonyi alvilágban ismert figurának számító Rajecký korábban többször is szerepelt már a sajtóban. Egyrészt ő is rajta volt azon a 2016-ban nyilvánosságra hozott fotón, amely lerántotta a leplet arról a szomorú tényről, hogy a szlovák parlament jelenlegi elnöke korábban a jelenleg börtönben ülő maffiafőnökkel, Juraj Ondrejčákkal és bandájával nyaralt Kubában.

Rajecký, Piťo és Boris Kollár Kubában

Másrészt Rajecký neve Marián Kočner büntetőügyeivel kapcsolatban is felmerült. Bár elvileg sok köze nem volt Kočner viselt dolgaihoz, de baráti viszonyt ápoltak.

A Kuciak-gyilkosság nyomozati iratai között szerepel a két férfi egyik üzenetváltása is. Kočnert nem sokkal letartóztatása előtt Rajecký üzenetben figyelmeztette arra, hogy ideje volna lelépnie, majd Kočner erre úgy reagált, hogy nemzetközi vizeken nem eshet baja, és a hajója már készen áll. Amikor Rajeckýt az üzenetekről faggatták, azt mondta, hogy Kočner mindent elviccelt, és biztosan nem gondolta komolyan azt, hogy a szökését tervezi.

Mivel Bihercz és Rajecký körözésével kapcsoaltban a rendőrség egyelőre nem nyújt bővebb tájékoztatást, egyelőre nem tudni, milyen összefüggés van a két férfi ellen indított büntetőeljárás között. A noviny.sk értesülése alapján ugyanebben a büntetőeljárásban szintén gyanúsítottként tartják számon Zoroslav Kollár hírhedt csődjogászt - aki nemrég szabadult egy másik eset miatt elrendelt vizsgálati fogságból - és a gyanúsítottak között szerepel a Pénzügyi Igazgatóság Bűnügyi Hivatalának egykori vezetője, Ľudovít Makó is.

(db)