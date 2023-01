Scholz megerősítette: Németország Leopard tankokat ad át Ukrajnának

A német kormány megerősítette a hírt, amely szerint Olaf Scholz kancellár engedélyt adott arra, hogy Németország 14 Leopard-2 típusú harckocsit, valamint logisztikai eszközöket és üzemanyagot adjon át Ukrajnának. Továbbá azt is engedélyezték, hogy más országok is küldhessenek Leopardokat Ukrajnába - írja a BBC.

Olaf Scholz (TASR/AP)

A világ legerősebb és legmodernebb harckocsijának számító Leopardok használatára Németországban képeznek ki ukrán katonákat.

Elsőként, január közepén a lengyel kormány jelentette be, hogy ugyancsak 14 darab Leopard 2-vel is támogatná Ukrajnát, ha más országok követik példáját. A német sajtóban közölt elemzések szerint Németország mellett Finnország, Svédország, Hollandia, és akár Spanyolország és Portugália is csatlakozhat a lengyel kezdeményezéshez, az Egyesült Államok pedig ugyancsak a legmodernebb harckocsijából, az M1 Abrams típusból adhat át jelentős számú darabot Ukrajnának.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök úgy jellemezte a kancellár döntését, mint egy jó lépés afelé, hogy megállítsák Oroszországot.

Litvánia külügyminisztere Gabrielius Landsbergis egy szóviccel ünnepelte meg a németek határozatát:

A berlini orosz nagykövetség is reagált a történtekre. Szergej Necsajev nagykövet "nagyon veszélyes" lépésnek nevezte a döntést, szerinte ez a háború eszkalációjához is vezethet.



(BBC)